Obtenez 45 £ de paris gratuits pour les courses ce week-end avec Betfair

in

Les parieurs peuvent obtenir 45 £ de paris gratuits avec Betfair ce week-end.

L’offre concerne les paris hippiques et peut être activée en s’inscrivant à Betfair et en plaçant un pari de 10 £ sur la première course à Newbury samedi.

Les courses sont de retour à Newbury cette semaine

BETFAIR OBTENEZ 45 £ DE PARIS GRATUITS*

Vous serez alors crédité d’un pari gratuit de 5 £ pour chacune des courses restantes à Newbury, plus un pari gratuit de 10 £ pour n’importe quelle course n’importe où le dimanche.

Comment réclamer

1 Inscrivez-vous – Ouvrez un nouveau compte en utilisant le code promotionnel ZSKAIW

2 Bet – Placez un pari de paris sportifs d’au moins 10 £ sur le 13,15 Newbury, samedi 17 juillet

3 Get – Obtenez un pari gratuit de 5 £ pour les courses restantes de Newbury, le samedi 17 juillet + un pari gratuit de 10 £ à utiliser sur les courses du dimanche, crédité le 18 juillet à 10h.

BONUS DE PARI : DES PARIS GRATUITS ET DES OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

MEILLEURS PARIS

Paris gratuits World Matchplay Darts : Meilleures offres de paris sur les fléchettes pour les parieurs

GRANDES AFFAIRES

Euro 2020 : Meilleures cotes et offres de paris pour l’Angleterre contre l’Italie

Jouez à Spot the Ball, gagnez une voiture !

Gagnez une Mercedes AMG A45S d’une valeur de 51 000 £ et jusqu’à 50 000 £ en espèces

*Conditions générales : nouvelle offre client, pari unique minimum de 10 £ sur les paris sportifs à 13h15 à Newbury, le 17 juillet (marché « Win or E/W » uniquement). 5 £ de pari gratuit pour chacune des courses restantes du samedi à Newbury + 10 £ pour les courses du soleil. Dépôts par cartes ou Apple Pay uniquement. Les CGU s’appliquent. BeGambleAware.Org

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org