Obtenez 5 € gratuits sur Amazon en une minute : voici comment faire | Divertissement

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous avez sûrement déjà un compte Amazon, l’une des plateformes de commerce électronique les plus populaires au monde, où vous pouvez obtenir pratiquement n’importe quel produit, et mieux encore, vous le recevrez chez vous avec une garantie totale pendant les prochaines heures.

A poco que uses Amazon te sale bastante rentable ser miembro de Amazon Prime, y si no lo eres siempre es una buena oportunidad para registrarse, y es que no solo te beneficias de envíos gratuitos en 24 horas, sino también de Prime Video, entre otras avantage.

Désormais, chaque utilisateur d’Amazon Prime peut bénéficier de cinq euros entièrement gratuits jusqu’au 30 juin 2021, à condition de respecter les conditions d’utilisation d’Amazon lui-même concernant cette promotion.

Obtenez 5 euros totalement gratuits dès maintenant pour votre prochain achat sur Amazon

Pour pouvoir profiter gratuitement de ces cinq euros lors de votre prochain achat qualifié sur Amazon, il vous suffit de faire écoute une chanson complète sur Amazon Music. Pour ce faire, vous devez vous assurer que vous êtes connecté à votre compte Amazon Prime lorsque vous écoutez la chanson sur Amazon Music.

Si vous avez bien fait, vous recevrez un email avec votre code de cinq euros environ cinq jours après avoir écouté la chanson.

Ce code promotionnel peut être échangé 30 jours après réception de l’e-mail. Essayez de le faire le plus rapidement possible, car la promotion n’est limitée qu’aux 5 000 premiers clients Amazon Prime qui répondent à ces exigences.

Une fois que vous avez reçu le code promotionnel de cinq euros, vous pouvez l’utiliser lors de votre prochain achat tant qu’il a une valeur minimale de 20 €.

Amazon propose un essai d’un mois de son service Prime entièrement gratuit. Vous pouvez continuer une fois le test terminé ou vous inscrire librement.

Notez que si vous avez Amazon Prime en période d’essai, vous ne pourrez pas bénéficier de cette promotion, alors assurez-vous d’être un client Amazon Prime à part entière. De plus, bien sûr, vous ne pouvez réclamer ce bonus de cinq euros qu’une seule fois, donc si vous avez déjà participé à cette promotion auparavant, elle ne sera pas valable.

Vous pouvez acheter presque n’importe quoi avec ce code promo, mais il y a plusieurs exceptions. D’une part, il n’est valable que pour les produits vendus et expédiés par Amazon sur Amazon.com, et vous ne pourrez pas l’utiliser pour les livres, le contenu numérique, les frais de port, les frais d’emballage cadeau, les chèques cadeaux Amazon ou les produits vendus par des tiers sur le marché. .

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.