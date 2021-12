Obtenez 50 £ de paris gratuits + 100 tours gratuits avec BetVictor cette saison des fêtes

Il y a une énorme quantité d’action sportive cette saison festive, y compris le football, les courses de chevaux, les fléchettes et bien plus encore.

Et BetVictor a une offre énorme pour que les nouveaux clients parient 10 £ et obtiennent 50 £ de paris gratuits ainsi que 100 tours gratuits.

Obtenez 5 x 10 £ de paris gratuits avec ce nouveau spécial festif Bet Victor – Pariez 10 £ Obtenez 50 £ de paris gratuits + 100 tours gratuits*

Ce Noël voit une foule d’action de football, y compris l’action de Boxing Day Premier League.

Le même jour, le grand meeting de Kempton comprendra le King George VI Chase ainsi que d’énormes courses tout au long de la journée en Irlande et au Royaume-Uni.

Le championnat du monde de fléchettes PDC se poursuit également dans la nouvelle année !

Comment réclamer l’offre

Inscrivez-vousPariez 10 £ et obtenez : 50 £ de paris gratuits + 100 tours gratuits

50 £ sont payés en 1 pari gratuit pour n’importe quel sport, 2 paris gratuits de 10 £ pour le football, 2x 10 £ de paris gratuits pour les courses de chevaux et 100 tours gratuits à jouer avant le prochain match ou la prochaine course !

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*18+ Nouveaux clients uniquement. Inscrivez-vous, pariez 10 £ sur une cote de 2,00+, pas de retrait. Obtenez un pari gratuit sur le sport de 10 £, 2x paris gratuits sur le football de 10 £ et 2x paris gratuits sur les courses de chevaux de 10 £, définissez les événements à une cote de 2,00+. Plus 100 tours gratuits sur Noël Big Bass Bonanza, pas de pari. 7 jours d’expiration du bonus. Offre valable entre le 23.12.2021 à 10h00 GMT et le 03.01.2022 à 15h30 GMT. Paiements par carte uniquement. Les CGU s’appliquent. begambleaware.org | Veuillez jouer de manière responsable.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.