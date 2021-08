Obtenez 50 £ de paris gratuits pour le début de la nouvelle saison

in

AVEC la nouvelle campagne de Premier League dans quelques jours, nous avons une énorme offre d’inscription de Betfair.

Ils permettent aux nouveaux clients d’obtenir 50 £ en constructeurs de paris gratuits, lorsqu’ils s’inscrivent et parient une dizaine de dollars.

.

Le football de Premier League revient vendredi

Comment réclamer l’offre :

REJOINDRE – Ouvrir un nouveau compte ICI*.ENDROIT un pari Sportsbook (cotes fixes), mise minimale de 10 £, avec une cote d’au moins Evs (2,0), entre le 6 et le 13 août.OBTENEZ 50 £ dans les paris gratuits Sportsbook. 10 £ après règlement du pari, 20 £ le samedi 14 août et 20 £ le dimanche 15 août, à utiliser sur Football Bet Builders. BETFAIR PARI 10 £ ET OBTENEZ 50 £ EN PARIS GRATUITS ICI *

Les matchs d’ouverture de la Premier League

vendredi 13 août 2021

Brentford contre Arsenal

samedi 14 août 2021

Burnley contre Brighton

Chelsea contre Crystal Palace

Everton contre Southampton

Leicester City contre Wolverhampton

Manchester United contre Leeds United

Norwich City contre Liverpool

Watford contre Aston Villa

dimanche 15 août 2021

Newcastle United contre West Ham United

Tottenham Hotspur contre Manchester City

Betfair propose une version réduite de l’offre, permettant aux nouveaux clients d’obtenir 25 £ en constructeurs de paris gratuits lorsqu’ils parient 5 £.

Comment réclamer l’offre :

REJOINDRE – Ouvrir un nouveau compte ICI*.ENDROIT un pari Sportsbook (Fixed Odds), mise minimale de 5 £, avec une cote d’au moins Evs (2,0), entre le 6 et le 13 août.OBTENEZ 25 £ dans les paris gratuits Sportsbook. 5 £ après règlement du pari, 10 £ le samedi 14 août et 10 £ le dimanche 15 août, à utiliser sur Football Bet Builders. BETFAIR PARI 5 £ ET OBTENEZ 25 £ EN PARIS GRATUITS ICI *

L’ÉQUIPE DE RÊVE EST DE RETOUR ! INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR LA SAISON 21/22 POUR VOS CHANCES DE GAGNER 100 000 £

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*termes et conditions

Pariez 10 £ et obtenez 50 £ gratuits : mise minimale de 10 £ sur le football, du 6 au 13 août, cotes minimales de 2,0. Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’ApplePay seront admissibles. Les paris gratuits de 10 £ sont attribués une fois le pari qualificatif réglé. 20 £ supplémentaires le samedi 14 et 20 £ le dimanche 15, valables 30 jours, doivent être utilisés sur un Football Bet Builder. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org

Pariez 5 £ et obtenez 25 £ gratuits : mise minimale de 5 £ sur Football Bet Builders, du 6 au 13 août, cotes minimales de 2,0. Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’ApplePay seront admissibles. Les paris gratuits de 5 £ sont attribués une fois le pari qualificatif réglé. 10 £ supplémentaires le samedi 14 et 10 £ le dimanche 15, valables 30 jours, doivent être utilisés sur un constructeur de paris sur le football. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org