Obtenez 50 £ de paris gratuits sur la Ligue des champions avec Paddy Power cette semaine

Les fans de football peuvent obtenir 50 £ de paris gratuits pour la Ligue des champions cette semaine.

Paddy Power offre aux nouveaux clients un énorme bonus de bienvenue lorsqu’ils s’inscrivent et parient une dizaine de dollars sur n’importe quel match de la Ligue des champions ce week-end.

Man United affronte l’Atalanta mercredi soir

PADDY POWER – OBTENEZ 50 £ DE PARIS GRATUITS*

Comment réclamer..

Offre Paddy Power

Visitez le site Web de Paddy Power via ce lien ICI*

Ouvrir un nouveau compte en utilisant le code promo YSKANG

Dépôt d’un minimum de 10 £ par carte. Placer un seul pré-jeu 10 £ pariez sur n’importe quel marché du football du 14 au 20 octobre, cotes min 1,5 (1/2) – Obtenez 50 £ (30 £ au règlement + 20 £ le lendemain). Le pari doit être réglé avant 23h59 le mercredi 20 octobre. Votre pari qualificatif sera le premier pari qui répond aux critères ci-dessus encaissés et les paris partiellement encaissés ne seront pas pris en compte pour la promotion. Si vous placez un pari qualifiant et que vous utilisez ensuite le Cash Out sur le pari, vous ne serez plus éligible pour la promotion.

Réclamez cet incroyable spécial Paddy Power – ICI*

Quelle est l’offre ?

Paddy Power offre aux nouveaux clients 50 £ de paris gratuits.

Comment puis-je réclamer?

Cliquez sur ce lien*, ouvrez un nouveau compte en utilisant le code promotionnel : YSKANG et déposer un minimum de 10 £ via Cards ou ApplePay.

Placez un seul pari pré-play Sportsbook de 10 £ avec une cote minimale de 1/5 sur n’importe quel marché du football entre le 14 et le 20 octobre.

Que se passe-t-il ensuite ?

Une fois le pari qualificatif réglé – gagnant ou perdant – vous recevrez 30 £ de paris gratuits.

Vous recevrez ensuite 20 £ supplémentaires de paris gratuits, le lendemain de la clôture de votre pari.

Vous pourrez voir les détails de vos paris gratuits dans l’onglet « Mes bonus ».

Les matchs de la Ligue des champions

Mardi

Besiktas contre SportingClub Brugge contre Man CityShakhtar Donetsk contre Real MadridPSG contre RB LeipzigAtletico Madrid contre LiverpoolInter Milan contre SheriffAjax contre DortmundPorto contre Milan

Mercredi

RB Salzbourg vs WolfsburgBarcelone vs Dynamo KyivLille vs SévilleMan United vs AtalantaZenit vs JuventusBenfica vs BayernChelsea vs MalmoYoungs Boys vs Villarreal

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

*conditions générales : Nouvelle offre client. Placez un seul pari pré-jeu de 10 £ sur n’importe quel marché du football du 14 au 20 octobre – Obtenez 50 £ (30 £ sur le règlement + 20 £ le jour suivant). Seuls les dépôts par carte seront éligibles (Apple Pay n’est pas valable sur cette offre). Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org