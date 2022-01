Obtenez 50 % de rabais sur le masque éclat au curcuma et aux canneberges de Kiehl’s chez Sephora

Si vous cherchez un peu plus convaincant, la star de Summer House Paige DeSorbo a récemment partagé: « C’est mon masque facial préféré préféré. Tout ce qui contient du curcuma aide vraiment à illuminer votre masque. C’est le masque facial parfait si vous allez à un événement ou à un rendez-vous et que vous voulez avoir l’air plus lumineux et brillant. Je pense que cela rend votre maquillage plus beau aussi. J’adore ça. «

Et consultez ces avis de certains acheteurs Sephora :

Un acheteur a partagé : « Ce produit a complètement sauvé ma peau ! Mon hyperpigmentation a presque disparu et j’utilise ce produit depuis environ un mois. J’applique le masque 2 fois par semaine. Assurez-vous de ne pas appliquer le masque plus de 10 minutes si vous avez la peau hyper sensible comme moi ! La sensation de picotement est incroyable et ma peau est toujours aussi rajeunie après avoir utilisé le masque, le toner et le sérum. «

Un autre a déclaré : « Ce masque fonctionne très bien. Illumine la peau mais prend du temps. J’ai acheté un deuxième pot. »

Un fan a déliré : » OH MON DIEU ! J’ai dû acheter le grand récipient parce que j’ai eu le mini pack pour Noël et j’ai tout utilisé ! CE MASQUE EST INCROYABLE !!! J’ai la peau mixte et j’ai de l’acné hormonale depuis ces derniers mois et ce masque rend ma peau de bébé douce et souple. Je recommande VRAIMENT VIVEMENT ! Ma peau est sujette aux cicatrices d’acné, donc ce masque illumine ma peau et la rend si lisse ! «

« J’ai reçu ce masque à l’origine d’un employé de Kiehl’s il y a quelques années et j’en suis tombé amoureux ! J’ai acheté la taille normale plus tôt cette année et je l’aime toujours autant maintenant qu’à l’époque. Je l’utilise chaque fois que ma peau est terne et fait des merveilles », a déclaré un acheteur de Sephora.

Quelqu’un d’autre a écrit : « Ce masque est devenu un incontournable de ma routine de soins de la peau car il a complètement transformé ma peau. J’ai remarqué que mes cicatrices d’acné commençaient à s’éclaircir et que la texture de ma peau devenait super lisse et douce. Quand je ne l’utilise pas. si je remarque un changement dans ma peau, je m’assure donc de l’utiliser 2 à 3 fois par semaine. «