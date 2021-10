Obtenez 50 % de réduction sur le cache-cernes à forme emblématique de Tarte pour une durée limitée

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Bien qu’il soit courant d’offrir un cadeau à quelqu’un pour son anniversaire, tarte organise un événement d’économies d’une semaine pour ses fans à l’occasion de son 21e anniversaire !

Aujourd’hui, la fête commence en fanfare ! Obtenez 50 % de réduction sur tous les correcteurs tarte (30 % de réduction pour les membres non fidèles), y compris leur correcteur Shape Tape bien-aimé et primé, aujourd’hui et demain uniquement. En plus de faire le plein de vos lunettes de soleil préférées, nous vous suggérons d’en acheter quelques-unes à utiliser comme bas de Noël. Les vacances seront là avant que vous le sachiez!

Vous trouverez ci-dessous d’autres façons d’économiser sur vos produits de tarte préférés tout au long de la semaine !

De plus, profitez de la livraison gratuite et des retours gratuits toute la semaine ! Tout ce que vous avez à faire est d’utiliser le code : BDAY à la caisse.

Continuez à faire défiler pour découvrir les meilleurs anti-cernes de tarte que vous pouvez obtenir à 50 % !