Obtenez 6 mois d’Apple Music gratuitement si vous achetez des AirPods ou des Beats

Après avoir retardé l’iPhone 12 en 2020, Apple connaît un mois de septembre beaucoup plus traditionnel cette année. Apple a dévoilé l’iPhone 13 la semaine dernière, lancé iOS 15 lundi et commencera à expédier le nouveau téléphone avant le week-end. Apple a également présenté l’Apple Watch Series 7 et deux nouveaux modèles d’iPad. Mais l’entreprise n’avait toujours pas terminé. À partir de cette semaine, vous pouvez désormais bénéficier gratuitement de six mois d’Apple Music lorsque vous achetez une nouvelle paire d’AirPod ou certains produits Beats.

Comment obtenir Apple Music gratuitement pendant six mois

Apple Music fonctionnant sur un ordinateur portable et un téléphone. Source de l’image : Pomme

Voici tous les appareils éligibles à la promotion gratuite : AirPods Pro, AirPods avec étui de chargement, AirPods avec étui de chargement sans fil, AirPods Max, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro et Beats Solo Pro. Apple note également sur sa page d’offre que les AirPods (1ère génération), Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 Wireless, Beats EP et Beats Flex ne sont pas éligibles.

Si vous achetez un appareil éligible et souhaitez activer votre abonnement gratuit, procédez comme suit :

Assurez-vous que votre iPhone ou iPad exécute iOS 15 ou une version ultérieure. Associez votre appareil audio éligible à votre iPhone ou iPad. Ouvrez l’application Apple Music sur votre iPhone ou iPad et connectez-vous avec votre identifiant Apple. Si l’offre n’apparaît pas immédiatement après le lancement de l’application, accédez à l’onglet Écouter maintenant où elle apparaîtra. Appuyez sur « Obtenez 6 mois gratuits ».

Ce qu’il faut savoir avant d’acheter des AirPods ou des Beats

Il y a quelques mises en garde que vous devez connaître. Tout d’abord, cette offre n’est disponible qu’aux nouveaux abonnés. Si vous vous êtes déjà inscrit à Apple Music auparavant, vous ne pourrez pas profiter de l’offre. De plus, vous n’avez que 90 jours après avoir couplé le nouvel appareil à votre iPhone ou iPad pour obtenir les six mois gratuits. Si vous possédez déjà un appareil éligible, vous aurez 90 jours après la mise à niveau vers le dernier iOS ou iPadOS pour utiliser vos six mois gratuits à la place.

Si vous étiez de toute façon à la recherche d’une nouvelle paire d’écouteurs, c’est une promotion assez convaincante. Apple Music a une bibliothèque de musique encore plus grande que Spotify, et même si vous ne voulez pas vous en tenir à cela, vous pouvez toujours profiter de six mois de musique gratuite avant de l’abandonner. Il s’agit d’une offre à durée limitée, donc si vous avez récemment acheté un appareil éligible, profitez bientôt de votre essai gratuit. Pendant ce temps, nous attendrons patiemment la prochaine révélation d’Apple sur les AirPods 3, dont la rumeur court depuis longtemps.