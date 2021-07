Obtenez 6 mois de service gratuit lorsque vous passez à Mint Mobile et achetez un nouveau téléphone Android

Mint Mobile offre six mois de son forfait de 4 Go gratuitement aux clients qui passent à Mint Mobile, portent leur numéro de téléphone et achètent un nouveau téléphone.

Les clients qui profitent de cette offre peuvent également choisir un forfait de niveau supérieur avec une remise de 90 $, bien qu’il doive s’agir d’un forfait de six mois. Cela inclut les niveaux 10 Go et 12 Go ainsi que le forfait illimité de Mint Mobile, qui est l’un des meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous pouvez obtenir et qui propose 35 Go de données à haute vitesse.

Tous les forfaits Mint Mobile incluent des données de point d’accès, des appels et SMS illimités et des données 5G avec un téléphone compatible 5G.

Ryan Reynolds, le propriétaire de Mint Mobile, a déclaré :

Je suis tellement heureux que nous continuions à trouver de nouvelles façons d’apporter de la valeur à une industrie qui en a cruellement besoin. Je voulais lancer le programme d’appareils de Mint avec une offre insensée, nous offrons donc six mois gratuits avec l’approbation très réticente de l’équipe financière. J’apprécie leur soutien tiède.

Cette offre est disponible à partir du 7 juillet 2021, lorsque les clients achètent certains smartphones, à commencer par l’iPhone 12, l’iPhone 12 Mini et l’iPhone SE (2020). Certains des meilleurs téléphones Android bon marché seront disponibles la semaine suivante avec les Google Pixel 4, OnePlus N100 et OnePlus Nord N10 5G.

Les clients peuvent payer le plein prix pour le téléphone ou le financer, mais ils doivent s’inscrire pour 12 mois de service Mint Mobile. Un rabais de 90 $ sera appliqué (la valeur de six mois de service) et les clients devront payer les six autres mois. Si vous êtes prêt pour un nouveau forfait et un nouveau téléphone, cela peut être un excellent moyen d’économiser de l’argent. Vous pouvez apporter jusqu’à quatre lignes.

L’iPhone 12, l’iPhone 12 Mini et le OnePlus Nord N10 5G prendront en charge la 5G sur Mint Mobile sans frais supplémentaires. Gardez à l’esprit que ces téléphones seront verrouillés sur Mint Mobile pendant un an.

Mint Mobile offre aux clients un service à prix réduit s’ils sont prêts à acheter une durée plus longue jusqu’à 12 mois sur le réseau T-Mobile.

