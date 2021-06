Obtenez 6 mois de streaming musical illimité avec un Echo Auto à 15 $ ou un Echo Buds à 80 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il y a tellement d’offres incroyables Prime Day sur Amazon en ce moment que cela peut être écrasant. La bonne nouvelle, c’est que nous sommes là pour vous guider à travers le plus grand événement de vente d’Amazon de l’année, et nous serons à vos côtés du début à la fin. Certaines des offres les plus chaudes de Prime Day 2021 à ce jour incluent ARGENT GRATUIT d’Amazon (envoyez-vous une carte-cadeau électronique de 40 $, obtenez un crédit Amazon gratuit de 10 $), des remises importantes sur à peu près tous les appareils Apple populaires auxquels vous pouvez penser comprenant AirPods Pro et le Apple Watch, un nouveau prix bas de tous les temps sur le nouveau chaud Prises intelligentes TP-Link Kasa que tout le monde aime tellement, le meilleur Offres de pot instantané de l’année avec des prix commençant à seulement 49,99 $, le caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour un prix record de 28,85 $, Amazon Fire TV Stick Lite pour un nouveau prix bas historique de 17,99 $ et le Fire TV Stick 4K pour un plus bas historique de 24,99 $ au lieu de 50 $, le nouveau chaud Ring Video Doorbell pour 44,99 $ avec un Echo Dot gratuit, les 80 $ Écho Show 5 pour le prix le plus bas de 44,99 $, un Pack Echo Show 5 et Blink Mini Cam pour seulement 10 $ de plus, le best-seller Point d’écho pour seulement 19,99 $, le nouveau Point d’écho de 4e génération à moitié prix à 24,99 $, incroyable Offres casques Sony à partir de 78 $, un Ordinateur portable Windows 10 fourni avec un microSDXC de 128 Go pour seulement 219,99 $, plus de la moitié de réduction Enceintes Bluetooth portables JBL, le meilleur Offres Roomba de l’année à partir de 199,99 $, et bien plus encore.

Vous pouvez voir toutes ces incroyables offres Prime Day et bien plus encore sur le hub des offres Prime Day d’Amazon, mais il existe une paire d’offres particulièrement impressionnantes que nous souhaitons mettre en évidence pour vous dans cet article. Non seulement ce sont des produits incroyablement populaires qui sont en vente à des prix très bas, mais ils sont également tous deux livrés avec 6 mois complets de streaming gratuit de musique illimitée sur Amazon !

Alexa n’est plus seulement un luxe pour tant de gens. Au lieu de cela, l’assistant personnel virtuel d’Amazon est une nécessité de nos jours et je ne me souviens même pas à quoi ressemblait la vie avant qu’Alexa ne fasse mes enchères. Alexa allume et éteint les lumières pour moi, elle me montre qui est à ma porte d’entrée grâce à une Ring Video Doorbell et un Echo Show, elle fait mon café le matin et elle arme même mon système d’alarme la nuit. Je suis tellement habitué à pouvoir donner des commandes à Alexa que je me suis définitivement surpris à le faire une ou deux fois alors que je n’étais même pas à proximité d’un haut-parleur Echo. Oops!

Mon seul vrai problème avec toute cette dépendance à l’égard d’Alexa est qu’elle n’est pas facilement disponible une fois que je quitte ma maison. Ou du moins, c’était le cas avant de mettre la main sur l’un des meilleurs appareils intelligents Alexa d’Amazon. ça s’appelle le Écho automatique, et c’est essentiellement un Echo Dot pour votre voiture. Il vous donne un accès mains libres à toutes les compétences Alexa que vous aimez, et il joue la voix d’Alexa ou diffuse de la musique via les haut-parleurs de votre voiture.

C’est un incontournable pour tous ceux qui utilisent Alexa, et il est en vente dès maintenant pour seulement 14,99 $ au lieu de 50 $. C’est un réduction gigantesque de 70% et c’est de loin le prix le plus bas de tous les temps.

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (70 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Croyez-le ou non, cependant, cette offre est encore meilleure !

D’une manière ou d’une autre, pour le même prix réduit de 14,99 $, vous pouvez obtenir non seulement un Echo Auto, mais aussi 6 mois complets d’Amazon Music Unlimited gratuits! Tout ce que vous avez à faire est de ramasser le Offre groupée Echo Auto et Amazon Music Unlimited cela coûte normalement 98 $, et les membres Prime verront ce prix réduit à seulement 14,99 $.

C’est un ridicule 85% de réduction et vous ne verrez jamais une autre offre comme celle-ci !

Echo Auto et 6 mois d’Amazon Music Unlimited GRATUIT Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (70 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

En plus de cela, Amazon coûte 120 $ Bourgeons d’écho sont en vente pour 79,99 $ avant Prime Day 2021, ce qui est une véritable aubaine. Ou, si vous souhaitez passer au Echo Buds avec un étui de chargement sans fil qui se vendent normalement 140 $, vous pouvez en acheter une paire pour 99,99 $. Ce sont tous les deux des prix bas de tous les temps.

Comme c’est le cas avec l’Echo Auto, cependant, Amazon a adouci l’accord en regroupant 6 mois d’Amazon Music Unlimited avec son principal Bourgeons d’écho maquette. Et tout comme l’Echo Auto, vous ne paierez pas un centime de plus !

Tout nouveau Echo Buds (2e génération) et 6 mois d’Amazon Music Unlimited GRATUIT avec renouvellement automatique | Prix ​​catalogue noir : 119,99 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

