Obtenez 60/1 sur Rory McIlroy pour terminer dans le top six à Augusta avec William Hill

RORY MCILROY se prépare pour une autre charge aux Masters.

Et les bookmakers William Hill offrent à de nouveaux clients des cotes colossales de 60/1 que Rory termine dans le top six à Augusta.

GETTY

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

L’Irlandais du Nord est toujours à la recherche de l’insaisissable Green Jacket pour terminer une carrière historique du Grand Chelem des quatre majors.

Le joueur de 31 ans, qui a glissé à la 12e place du classement mondial, avait l’air certain de remporter le tournoi en 2011.

Mais il a gaspillé une avance de quatre coups lors d’une ronde finale cauchemardesque.

Mais cela fait une décennie depuis ce jour fatidique et McIlroy a enregistré CINQ dans le top 10 à Augusta lors des six compétitions suivantes.

Son prix est de 18/1 pour gagner cette année, mais les nouveaux clients de William Hill peuvent profiter de leur offre spéciale – offrant McIlroy pour obtenir un les six premiers finissent à 60/1!*

Avant le début de jeudi, il a déclaré: «J’ai déjà joué un tas de très bonnes rondes sur ce terrain de golf, mais pas quatre de suite.

«C’est le défi et, si je peux faire cela et mettre la tête au bon endroit et sentir que mon jeu est là où il doit être, alors je ne doute pas que je peux tout mettre en place.

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

