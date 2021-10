Obtenez 60 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous placez un pari de 10 £ sur la course alors que l’action revient à Cheltenham

Il y a une pléthore de courses ce week-end, y compris le retour de l’action à l’hippodrome de Cheltenham.

Et Paddy power offre aux nouveaux clients 60 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous pariez 10 £ sur les courses.

Il y a toujours de gros chocs à Cheltenham et nous nous attendons à ce que cette année ne soit pas différente

PADDY POWER – 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £ sur la course*

Le compte à rebours du festival de Cheltenham commence alors que le Showcase propose des courses de sauts pendant deux jours sur le tristement célèbre parcours pour inaugurer la nouvelle saison.

Des courses de plat de Doncaster, Newcastle et Newbury ont également lieu ce week-end pour donner de nombreuses options pour profiter de cette offre.

Et Paddy Power a augmenté son offre de paris gratuits de 50 £ à 60 £ pour donner aux parieurs encore plus de chances de gagner gros ce week-end.

La course de 14h30 à Cheltenham samedi présente Third Time Lucki comme favori tandis que Fidelio Vallis et Any News sont également bien appréciés dans la course de classe 2.

Comment puis-je me qualifier?

Ouvrez un nouveau compte en utilisant le code promotionnel YSKANI Déposez un minimum de 10 £ par carte (les dépôts Apple Pay ne sont pas éligibles) entre le 21 octobre et le 24 octobre Votre pari qualificatif sera le premier pari qui répond aux critères ci-dessus. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le dimanche 23h59, le 24 octobre, les paris encaissés et partiellement encaissés ne seront pas pris en compte pour la promotion. Si vous placez un pari qualifiant et utilisez ensuite Cash Out sur le pari, vous ne serez plus éligible pour la promotion

*Offre nouveau client. Placez un pari de 10 £ avant la course sur n’importe quel marché hippique (du 21 octobre au 24 octobre), au min. cotes 1/5 (1,2) – obtenez 60 £ de paris gratuits. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le dimanche 24 octobre à 23h59. Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (Apple Pay n’est pas valable sur cette promotion). Les paris gratuits seront attribués une fois le pari qualificatif réglé. Les CGU s’appliquent. S’il vous plaît, jouez de manière responsable.

