Obtenez 60 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous placez un pari de 10 £ sur le football ce week-end avec Paddy Power

Le football de Premier League démarre avec style ce week-end avec des liens cruciaux en haut et en bas du tableau.

Et Paddy Power offre aux nouveaux clients 60 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous pariez 10 £ sur le football.

Cristiano Ronaldo et Harry Kane s’affronteront alors que les deux ont du mal à trouver le filet ces derniers temps

PADDY POWER – 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £ sur le football*

Il y a d’énormes affrontements dans le classement ce week-end, y compris une bataille cruciale entre Tottenham et Man United.

Les deux attaquants vedettes de l’équipe sont actuellement à court de buts et chercheront à marquer pour aider leur équipe à poursuivre sa carrière dans le top six.

Il y a apparemment plus de pression pour que United fasse bien ce week-end car Ole Gunnar Solskjaer est sur le point d’être limogé et de nombreux managers devraient prendre le contrôle d’Old Trafford.

Il y a aussi trois coups d’envoi à 15 heures pour le haut du tableau avec Liverpool face à Brighton qui est au cœur de la course vers les six premiers.

Chelsea qui a un point d’avance pour mener le classement face à une équipe de Newcastle sans victoire et ayant désespérément besoin de points après sa prise de contrôle plus tôt ce mois-ci.

Pendant ce temps, Man City affrontera Crystal Palace qui n’a remporté aucune victoire lors de ses dix derniers matches toutes compétitions confondues, mais qui a récolté quatre points lors de ses quatre derniers matchs.

Et Paddy Power a augmenté son offre de paris gratuits de 50 £ à 60 £ pour donner aux parieurs encore plus de chances de gagner gros ce week-end.

Les rencontres de Premier League

samedi

Leicester v ArsenalWatford v SouthamptonLiverpool v BrightonNewcastle v ChelseaMan City v Crystal PalaceBurnley v BrentfordTottenham v Man United

dimanche

Norwich City contre Leeds UnitedAston Villa contre West Ham

Lundi

Comment puis-je me qualifier?

Ouvrir un nouveau compte en utilisant le code promo YSKANM

Déposez un minimum de 10 £ par carte (les dépôts Apple Pay ne sont pas éligibles). Placez un pari pré-play Sportsbook (Fixed Odds) de 10 £, avec une cote minimale de 1/5 (1,2), sur n’importe quel marché du football entre le 29 octobre et le 3 novembre. Votre pari qualificatif sera le premier pari qui répond aux critères ci-dessus. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le mercredi 3 novembre à 23h59. Les paris encaissés et partiellement encaissés ne seront pas pris en compte pour la promotion. Si vous placez un pari qualifiant et que vous utilisez ensuite le Cash Out sur le pari, vous ne serez plus éligible pour la promotion.

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

BOOST DE PARI

Obtenez 20 £ DE PARI GRATUIT sur Leicester contre Arsenal lors du choc de Premier League avec Betfair

Prochaines cotes du club

Dele Alli devrait passer au PSG avec Newcastle et West Ham également dans le mix

meilleures offres

Breeders Cup Classic 2021 : quand est-ce, prix, paris gratuits et offres d’inscription

Camp Nouveau?

Cotes du prochain manager de Barcelone: ​​favori de Xavi, favoris de Martinez et Gallardo

BOOST DE PARI

Obtenez 20 £ DE PARI GRATUIT sur Burnley contre Tottenham lors du choc de la Coupe EFL avec Betfair

HÉ JUDE?

Jude Bellingham cotes du prochain club: les favoris de Liverpool pour sécuriser la starlette anglaise

*Placez un pari d’avant-match de 10 £ sur n’importe quel marché du football du 29 octobre au 3 novembre, au min. cotes 1/2 (1,5) – obtenez 60 £ de paris gratuits. Votre pari qualifiant doit être réglé avant le mercredi 3 novembre à 23 h 59. Seuls les dépôts par carte seront éligibles (Apple Pay n’est pas valable pour cette promotion). Les paris gratuits seront attribués une fois que le pari qualifiant aura été réglé 40 £ lors du règlement du pari + 20 £ le jour suivant. Les CGU s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeu réglementés au Royaume-Uni.