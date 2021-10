Obtenez 60 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous placez un pari de 10 £ sur le football ce week-end

Le football de Premier League démarre en beauté ce week-end avec des affrontements classiques après une semaine palpitante d’action européenne.

Et Paddy power offre aux nouveaux clients 60 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous pariez 10 £ sur le football.

Man United fait face à un affrontement incontournable contre ses rivaux de Liverpool

PADDY POWER – 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £ sur le football*

Il y a d’énormes affrontements au sommet du classement de la Premier League ce week-end, y compris l’énorme rivalité entre Man United et Liverpool dimanche.

Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah s’affrontent alors que les deux stars de leurs clubs espèrent garder leurs formes de buts intactes.

Man City se rend à Brighton, respectivement troisième et quatrième du classement, alors que les champions actuels poursuivent les leaders de la ligue.

Chelsea affrontera une équipe de Norwich en difficulté qui n’a pas remporté de victoire et devrait creuser l’écart en haut du tableau, mais devra le faire sans ses attaquants vedettes Romelu Lukaku et Timo Werner.

Et Paddy Power a augmenté son offre de paris gratuits de 50 £ à 60 £ pour donner aux parieurs encore plus de chances de gagner gros ce week-end.

Comment puis-je me qualifier?

Ouvrir un nouveau compte en utilisant le code promo YSKANJ

Déposez un minimum de 10 £ par carte (les dépôts Apple Pay ne sont pas éligibles) Placez un pari pré-play Sportsbook (cotes fixes) de 10 £, avec une cote minimale de 1/5 (1,2), sur n’importe quel marché du football entre le 21 octobre et le mois d’octobre 27. Votre pari qualificatif sera le premier pari qui répond aux critères ci-dessus. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le mercredi 27 octobre à 23h59. Les paris encaissés et partiellement encaissés ne seront pas pris en compte pour la promotion. Si vous placez un pari qualificatif et que vous utilisez ensuite Cash Out sur le pari, vous ne serez plus éligible pour les matches de la promotion Premier League.

vendredi

samedi

Chelsea contre Norwich CityCrystal Palace contre NewcastleLeeds United contre WolvesEverton contre WatfordSouthampton contre BurnleyBrighton contre Man City

dimanche

West Ham contre TottenhamBrentford contre Leicester CityMan United contre Liverpool

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

OFFRES PL

Obtenez 20 £ de PARIS GRATUITS et obtenez Man Utd au 4/1 ou Liverpool au 5/2

OFFRE PL

Obtenez Man United pour gagner à 16/1 ou Liverpool pour gagner à 11/1 avec 888sport

SPÉCIAL TALKSPORT EDGE

Obtenez Salah pour marquer en premier et Ronaldo pour marquer le dernier à 33/1

OFFRE PL

Obtenez Brighton pour gagner à 50/1 ou Man City pour gagner à 6/1 avec 888sport

BOOST DE PARI

Cheltenham Showcase : obtenez jusqu’à 88 £ de paris gratuits avec 888sport

BOOST DE PARI

Cheltenham Showcase: obtenez 20 £ de PARI GRATUIT pour la course ce week-end avec Betfair

Nouvelle offre client. Placez un pari d’avant-match de 10 £ sur n’importe quel marché du football (21 octobre – 27 octobre), au min. cotes 1/2 (1,5) – obtenez 60 £ de paris gratuits. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le mercredi 27 octobre à 23h59. Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (Apple Pay n’est pas valable sur cette promotion). Les paris gratuits seront attribués une fois que le pari qualifiant aura été réglé 40 £ lors du règlement du pari + 20 £ le jour suivant. Les CGU s’appliquent. S’il vous plaît, jouez de manière responsable.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.