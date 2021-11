Obtenez 60 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous placez un pari de 10 £ sur le football cette semaine avec Paddy Power

Le football international se poursuit tout au long de la semaine prochaine avec les phases de groupes qui devraient commencer alors que les nations se battent pour leur place dans la grande Coupe du monde de l’année prochaine au Qatar.

Harry Kane n’a pas été à son meilleur pour les Spurs cette saison mais pourra-t-il marquer contre l’Albanie vendredi

Jeudi donne le coup d’envoi des qualifications alors que les nations se disputent toujours une place pour participer au plus grand événement de football de la planète.

L’Allemagne affronte les ménés du Liechtenstein, l’Irlande accueille le Portugal et l’Espagne se rend en Grèce.

L’Ecosse entamera les matches le vendredi lors de sa visite en Moldavie pour son avant-dernier match de qualification, tandis que l’Italie affrontera la Suisse et le Pays de Galles affrontera la Biélorussie.

Ailleurs samedi, les meilleures nations comme la France, la Belgique et les Pays-Bas sont les grands favoris pour faciliter une victoire dans leurs matches contre le Kazakhstan, l’Estonie et le Monténégro respectivement.

L’Angleterre est très proche de la qualification pour la Coupe du monde l’année prochaine mais a encore deux matches à disputer, contre l’Albanie vendredi soir et Saint-Marin lundi prochain, car elle a trois points d’avance sur la Pologne.

L’équipe de Gareth Southgate a gagné contre l’Albanie plus tôt cette année 2-0 et cherchera à prolonger son invincibilité dans la compétition au stade de Wembley.

L’équipe pour l’Angleterre a suscité beaucoup d’attention avec des noms clés de la Premier League apparemment absents malgré des performances exceptionnelles – y compris Emile Smith Rowe d’Arsenal et Conor Gallagher de Palace.

