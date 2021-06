Obtenez 60 £ de PARIS GRATUITS pour le deuxième jour à Royal Ascot avec Paddy Power

in

Les parieurs peuvent décrocher 60 £ de paris gratuits pour le deuxième jour du festival Royal Ascot avec Paddy Power.

Pour vous qualifier pour l’offre, inscrivez-vous à Paddy Power, pariez 10 £ sur la première course à 14h, puis attendez que les paris gratuits atterrissent.

Royal Ascot est là

PADDY POWER OBTENEZ 60 £ DE PARIS GRATUITS*

Les paris seront composés de six paris gratuits de 10 £ à utiliser sur chacune des courses restantes de la journée.

Comment réclamer Inscrivez-vous – Enregistrez un nouveau compte Paddy PowerPari – Placez un seul pari de 10 £ sur les paris sportifs, avec une cote minimale de 1/5 (1,2) sur le marché Royal Ascot « Win Each Way » à 14 h 30, le mercredi 16 juin.Remboursement – Obtenez un pari gratuit de 10 £ pour chacune des courses Royal Ascot restantes (60 £ au total) via la carte.

*Conditions générales : Offre Nouveau Client. Pariez 10 £ sur la course 1 à Royal Ascot, le mercredi 16 juin, obtenez 60 £ en paris gratuits (10 £ pour chaque course restante à Royal Ascot) Seuls les dépôts par carte ou Apple Pay seront admissibles. Les paris gratuits seront attribués une fois le pari qualificatif réglé. Les CGU s’appliquent. Paddy’s Rewards Club : obtenez un pari gratuit de 10 £ lorsque vous placez 5x paris de 10 £+. Les CGU s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org

