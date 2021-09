Obtenez 64 dessins animés en quelques secondes : cette IA les génère à partir d’une photo | La technologie

in

Vous pouvez désormais réaliser des dessins animés de vous-même ou de votre famille et de vos amis en un temps record : cette IA génère 64 dessins animés en quelques secondes à partir d’une photo.

L’intelligence artificielle a un potentiel énorme et révolutionne de nombreux domaines de notre vie.

L’une des applications les plus exploitées est le traitement d’images Et nous avons des centaines d’exemples qui nous montrent de quoi l’IA est capable, notamment la conversion de photos floues en haute résolution, la transformation de croquis en images réelles ou la coloration de photos en noir et blanc, pour n’en nommer que quelques-uns.

Ils sont particulièrement appréciés les outils qui transforment notre portrait en personnage grâce à l’intelligence artificielle, comme AI Portraits qui transforme votre photo en une peinture de renommage, Toonify, qui vous transforme en personnage Disney, ou cette application qui vous transforme en dessin animé.

Il vient d’être lancé un nouvel outil capable de générer des dizaines de dessins animés en quelques secondes. ça s’appelle la caricaturer et tout le monde peut l’utiliser gratuitement sur ce lien.

L’intelligence artificielle est déjà sur toutes les lèvres, mais peu de gens savent ce que c’est. Comment ça marche? Jusqu’où pouvez-vous aller ? Quelles sont ses limites ? Nous répondons à ces questions.

Cette plateforme crée des dessins animés en utilisant une technologie basée sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage en profondeur.

Le système imite les caricaturistes humains, analysant les traits du visage pour exagérer les plus frappants et générer différentes caricatures de la personne qui apparaît dans le portrait.

Le fonctionnement du caricaturiste est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger une image ou de faire glisser la photo que vous souhaitez caricaturer vers le carré central de la page.

Une fois cela fait, attendez quelques instants que le système traite l’image. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire avec votre e-mail afin de ne pas avoir à attendre et de recevoir un e-mail lorsque le processus est terminé.

Kurt Luther, professeur à la Virginia Tech University, a créé un site Web qui nous permet d’analyser d’anciennes photographies pour déterminer qui était la personne qui y figurait, et donc de donner à ces images le contexte qui leur manque.

Après 3 à 5 minutes, le système vous montrera 64 dessins animés du portrait que vous avez saisi. Ils sont tous différents les uns des autres : ils exagèrent des traits différents, vous montrent plus jeune ou plus vieux, et changent la couleur de vos cheveux, de vos yeux ou de votre peau.

Vous pouvez regarder de près tous les résultats et télécharger les dessins animés que vous aimez le plus en HD à partir du bouton sous la vignette.