Obtenez Burnley à 100/1 ou Liverpool à 6/1 avec une énorme augmentation de prix

Les parieurs peuvent obtenir un gros coup de pouce lors de l’affrontement Liverpool vs Burnley de ce soir.

888Sport offre une cote de 6/1 pour Liverpool pour gagner ou un énorme 100/1 pour Burnley pour l’emporter à Turf Moor.

888Sport offre à ses nouveaux clients des cotes améliorées sur les matchs de ce soir

888SPORT GET BURNLEY À 100/1 OU LIVERPOOL À 6/1 *

Liverpool se bat toujours pour une place en Ligue des champions et peut dépasser Leicester en quatrième position avec une victoire ce soir après avoir perdu contre Chelsea hier.

Alors que la saison de Burnley est pratiquement terminée, il a évité la relégation.

Les Clarets sont 16e mais pourraient finir aussi haut que 12e avec six points de leurs matchs restants.

Cette offre est disponible pour les nouveaux clients qui s’inscrivent via ce lien, en utilisant le code promo 888ODDS.

Le pari maximum est de 5 £, mais vous devez déposer 10 £. Les gains améliorés sont payés en paris gratuits.

