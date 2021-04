Obtenez Burrows Saint ou Any Second Now à HUGE 33/1 avec Novibet spécial

LE Grand National est de retour samedi.

Et les bookmakers Novibet célèbrent en offrant aux nouveaux clients deux énormes augmentations de cotes avec soit Saint des terriers ou n’importe quelle seconde maintenant les deux prix à un 33/1 colossal!

GETTY

Spécial Novibet: Obtenez Burrows Saint ou Any Second Now à 33/1 boosté

NOVIBET: BURROWS SAINT 33/1 | TOUT DEUXIÈME MAINTENANT 33/1*

Comment réclamer ..

Spécial Novibet

Visitez le site Internet de Novibet en utilisant ce lien ICI *

Créez un nouveau compte en utilisant le code promotionnel GRANDNATIONAL et déposez un minimum de 10 £ Ajouter soit Saint des terriers ou n’importe quelle seconde maintenant à votre coupon de pari Placez une mise maximum de 1 £ aux prix normaux indiqués sur le site Web N’oubliez pas que seul le tout premier pari placé est pris en compte pour cette offre Si le pari est gagné, super, vos gains seront améliorés à l’équivalent de 33/1 en cash et paris gratuits! Les paris gratuits sont valables 30 jours

Pour réclamer cette offre spéciale Novibet – cliquez ICI *

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

Le Grand National revient après une absence d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.

Le peloton final de 40 chevaux affrontera 16 clôtures autour du parcours exténuant de 4m 2½f à Aintree samedi à 17h15.

Cloth Cap est le favori actuel à 4/1.

Le prochain sur le marché des paris est Burrows Saint de Willie Mullins à 8/1 avec Any Second Now juste derrière à 10/1.

Mais les nouveaux clients Novibet peuvent obtenir plus du triple de ces prix en profitant de leur offre d’inscription unique.

Créez simplement un nouveau compte avec Novibet ICI*, déposez 10 £ en utilisant le code promotionnel GRANDNATIONAL et placez une mise de 1 £ sur Burrows Saint ou Any Second Now.

Si vous êtes un gagnant, super, vous recevrez 33 £ en espèces et des paris gratuits dans les 24 heures suivant la fin de la course. Aussi simple que cela.

La promotion est valable jusqu’à 17h15, heure du Royaume-Uni, le samedi 10 avril.

Alternativement, vous pouvez obtenir 20 € en paris gratuits en pariant 30 € ici**.

BET BONUS

Paris gratuits et offres d’inscription: Betfair, Paddy Power, William Hill et plus

PROBABILITÉS MAJEURES

Offres de paris: Dustin Johnson disponible à 66/1 pour gagner The Masters 2021

BET BOOST

Paris gratuits sur le Grand National: Réclamez 100 € de paris gratuits avec l’offre spéciale Betfair

GRANDES OFFRES

Masters 2021: obtenez 140 £ en paris gratuits à Augusta cette semaine

TOP SIX

Les offres de paris Masters: obtenez 60/1 sur Rory McIlroy pour terminer dans le top six

AMÉLIORATION DES CHANCES

Offres de paris Porto vs Chelsea: Back Blues à 9/1 pour gagner le choc de la Ligue des champions

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne poursuit jamais ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé Gamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

* 18 +. Nouveaux clients au Royaume-Uni uniquement. Dépôt minimum de 10 £ en utilisant le code promo GRANDNATIONAL. Le pari de qualification doit être effectué à des cotes normales. Pari maximum 1 £. Gains supplémentaires payés sous forme de paris gratuits et valables 7 jours, crédités dans les 24 heures suivant le règlement. Les conditions générales des promotions s’appliquent. Les conditions générales s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

** 18 ans et plus. Nouveaux clients au Royaume-Uni uniquement. KYC vérifié. Pari gratuit de 20 £ maximum. Pari minimum de 30 £. Cote minimale 7/10 (1.7). Code bonus: GRANDNATIONAL2021. La mise des paris gratuits n’est pas retournée. Certaines restrictions de marchés / sports / méthodes de paiement s’appliquent. Le pari de qualification doit être effectué dans les 3 jours. Pari gratuit valable 7 jours. et les conditions générales des promotions s’appliquent. Les conditions générales s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

Simon Jordan révèle qu’il a déjà misé 50000 £ sur un cheval pour gagner un million de livres à Ascot, et qu’il a terminé 22e sur 30!