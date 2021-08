Obtenez ce blaster d’arcade soutenu par PewDiePie et faites passer votre jeu au niveau supérieur

Ceux d’entre vous d’un certain âge se souviendront peut-être du pistolet lumineux orange vif utilisé dans Duck Hunt. Bien que cela ait probablement été jeté il y a longtemps (sinon, cela vaut beaucoup d’argent!), L’innovation autour du jeu avec autre chose que des claviers ou des contrôleurs a vraiment explosé. Et maintenant, vous pouvez utiliser un pistolet lumineux comme contrôleur. Avec l’Arkade Motion Blaster, vous pouvez jouer à tous vos jeux préférés comme Call of Duty, Fortnite et plus encore d’une manière incroyablement immersive et excitante.

L’Arkade Motion Blaster est un projet financé par Kickstarter et approuvé par YouTuber PewDiePie, et il est actuellement disponible pour 130 $. Vous pourrez ressentir chaque instant de l’action lorsque vous utilisez le pistolet lumineux d’Arkade pour faire exploser vos ennemis, ressentant la ruée pendant que vous jouez match après match. Avec le gyroscope de haute précision et la connexion Bluetooth à faible latence de l’Arkade Motion Blaster, vous ne perdrez pas votre avantage en y passant, et vous pouvez même jouer à 360 degrés autour de vous. Le pistolet lumineux est compatible avec Steam ou GeForce Now sur PC et Mac ainsi qu’avec les jeux mobiles sur Android, ce qui signifie que vous pouvez emporter votre Arkade Motion Blaster en déplacement pour continuer l’aventure.

Obtenez le périphérique que GBATemp a décrit en disant: “Saisissant mon Blaster couplé par Bluetooth, je déchire et déchire des démons dans DOOM (2016) en appuyant sur le bouton de déclenchement, en tournant à gauche et à droite pour viser et sentir chaque tir avec la fonction de grondement tandis que le La bande LED émule un effet d’éclairage de recul. Cela rendait également le jeu mobile amusant, avec des titres comme Shadowgun Legends et Dead Trigger 2 me faisant tourner à 360 degrés pour tuer des zombies ou abattre des joueurs ennemis lors de sessions multijoueurs.

PewDiePie et Arkade se sont associés pour créer une expérience de jeu étonnante qui portera vos marathons de jeu à un nouveau niveau. Que ce soit à la maison ou dans le monde, vous pouvez jouer à plus de 100 jeux sans le Motion Blaster. Vous pouvez obtenir l’Arkade Motion Blaster pour seulement 130 $, mais vous devrez agir vite. Essayez-le et vous ne reviendrez plus jamais au clavier et à la souris.

Prix ​​sujet à changement

Ce contenu est de notre partenaire StackCommerce. GameSpot peut obtenir une part des revenus si vous achetez quelque chose présenté sur notre site.