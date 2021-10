Obtenez ce chargeur mural USB-C 100 W de poche pour 14 $ de rabais

in

C’est électrique (et minuscule) !

Le nitrure de gallium est le nouveau composé chaud qui rend les adaptateurs d’alimentation haute capacité carrément minuscules. Satechi vend un chargeur USB-C de 100 W et vous pouvez l’obtenir à 20 % de réduction aujourd’hui.

L’adaptateur prend en charge la livraison d’alimentation USB jusqu’à 100 W et alimentera facilement votre téléphone ou votre ordinateur portable. Il mesure 7 x 6 x 3 cm et ne pèse que 190 grammes, ce qui est considérablement plus petit que d’autres blocs de capacité similaire. Le plughead est également pliable afin qu’aucun morceau pointu ne dépasse lorsque vous l’avez dans votre sac.

Satechi offre 14 $ de réduction sur ce chargeur de 70 $ lorsque vous utilisez le code de réduction GAN100 à la caisse. La livraison standard est également gratuite.

Acheter: Satechi

