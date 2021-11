Obtenez ce tracker de fitness pour moins de 15 $ avec cette offre de 40 % sur le Black Friday

La nouvelle année consiste à reprendre votre routine de fitness, et il peut être difficile de savoir lequel des meilleurs trackers de fitness est idéal pour vous. Il existe de nombreuses marques et systèmes d’exploitation différents, et parfois vous voulez juste quelque chose qui fonctionne. Les appareils Fitbit comme le Fitbit Charge 5 sont parfaits pour tous ceux qui recherchent l’ensemble complet de fonctionnalités, mais pour ceux qui cherchent à acheter quelque chose de simple (et moins cher), c’est là que Letscom intervient avec sa gamme de trackers de fitness directs. .

Le Lestcom LD132 est le dernier-né d’une multitude d’offres à ne pas manquer sur les trackers de fitness Black Friday grâce à son design épuré et facile à utiliser qui fonctionne que vous utilisiez Android ou iOS. Il dispose d’un écran LCD lumineux, d’une surveillance de la fréquence cardiaque et d’une autonomie impressionnante d’une semaine. Il offre également un accès facile aux notifications de votre téléphone directement depuis votre poignet, et vous n’avez pas à vous soucier de le mouiller car il résiste à la transpiration et à la pluie.

Ce tracker de fitness coûte généralement 32 $, mais cette offre Black Friday de B&H vous offre environ 40 % de réduction, ce qui la ramène à seulement 13 $. C’est une bonne affaire pour tous ceux qui recherchent un suivi facile de leur condition physique.

Traqueur de fitness couleur HR de Letscom LD132



Ce tracker de fitness fait exactement ce dont vous avez besoin et rien de plus, ce qui en fait une excellente option pour quelqu’un qui veut juste un tracker simple pour les aider à se remettre en forme. Et vous ne pouvez pas non plus battre cet accord du Black Friday.

13 $ chez B&H

Pour ceux d’entre vous qui recherchent un peu plus, vous pouvez consulter certaines de ces offres de smartwatch Android Black Friday sur des appareils comme l’impressionnante Galaxy Watch 4, les appareils Garmin et même le nouveau Fossil Gen 6. Peu importe ce que vous êtes cherchez, il y en a pour tous les goûts, et nous sommes là pour vous aider à prendre une décision un peu plus facile, mais ces offres ne dureront pas longtemps, alors n’hésitez pas !

