Obtenez ces 3 appareils Amazon géniaux à moins de 30 $

Il y a tellement d’offres spectaculaires sur les appareils Amazon disponibles en ce moment. Bien sûr, cela ne devrait pas vraiment surprendre. C’est d’Amazon dont nous parlons, après tout. Vous cherchez des exemples ? Nous en avons plein. Les 80$ Écho Show 5 est en vente dès maintenant pour seulement 44,99 $, correspondant au prix le plus bas jamais atteint par Prime Day. Vous pouvez également prendre un Téléviseur Toshiba 43 pouces Fire pour seulement 249,99 $ au lieu de 300 $. Même celui d’Amazon Horloge murale écho a une remise rare aujourd’hui.

Ce sont toutes des offres spectaculaires, mais il y a trois ventes particulières que vous devez vraiment vérifier. Le très populaire Fire TV Stick 4K n’est que de 34,99 $ si vous vous dépêchez, et le n°1 le plus vendu Blink Mini caméra de sécurité pour la maison est à seulement 24,99 $. En plus de cela, il y a eu une formidable opportunité d’obtenir le Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à n’importe quelle voiture pour seulement 19,99 $ si vous récupérez une rénovation. C’est le prix le plus bas de tous les temps !

Meilleures offres d’appareils Amazon d’octobre 2021

Si vous voulez les appareils Amazon les plus populaires aux prix les plus bas, vous devez vraiment consulter ces trois offres d’appareils Amazon. La seule chose à garder à l’esprit est que ces accords peuvent prendre fin à tout moment. Cela signifie que vous devez absolument vous dépêcher ou vous pourriez manquer.

Fire TV Stick 4K

En commençant par le Fire TV Stick 4K, il s’agit du dongle de streaming le plus populaire d’Amazon. Il est sorti pour la première fois il y a quelques années et est depuis un best-seller. Les gens adorent le facteur de forme du dongle car il est si facile à ranger derrière votre téléviseur. Cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier des cases visibles. Et si vous utilisez un accessoire comme le Fire-Cable Plus à 10 $, vous n’avez même pas à vous soucier d’un cordon d’alimentation visible.

50 $ est plus que juste pour le Fire TV Stick 4K, mais il est en vente dès maintenant pour seulement 34,99 $. Ou, si vous avez de la chance, il existe une offre cachée sur Amazon qui vous fera économiser encore plus d’argent. d’Amazon Fire TV Stick 4K n’est que de 29,99 $ en ce moment avec le code promo ADDFTV. C’est le prix le plus bas depuis Prime Day ! Les termes et conditions s’appliquent, et vous pouvez les voir ici. Ils sont assez vagues, comme le sont toujours les conditions générales d’Amazon, donc votre meilleur pari est simplement d’essayer le code et de voir s’il fonctionne pour vous.

La bonne nouvelle est que vous pouvez économiser de l’argent même si vous n’êtes pas éligible à cette promotion. Comme nous l’avons mentionné, le Fire TV Stick 4K à 50 $ est actuellement à 34,99 $ pour tout le monde!

Mini-clignotement

En plus de cela, il y a une autre offre d’appareil Amazon de 25 $ que vous devriez absolument vérifier.

Amazon a une énorme vente en cours en ce moment sur toutes ses caméras de sécurité à domicile Blink. Le Blink Indoor à 70 $ est tombé à 49,99 $ pour cette grande vente, et le Blink Outdoor à 100 $ est à 69,99 $. Ces deux modèles sont très populaires et ils sont tous deux alimentés par batterie avec une autonomie de 2 ans. Mais il existe une caméra Blink encore plus populaire que vous devriez vérifier.

Les Blink Mini caméra de sécurité pour la maison est l’une des caméras domestiques les plus vendues sur l’ensemble du site d’Amazon. Avec un prix de détail de seulement 35 $ et une excellente intégration avec Alexa et les autres appareils d’Amazon, il est facile de comprendre pourquoi il serait si populaire. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez cet appareil photo fantastique en vente pour seulement 24,99 $ jusqu’à la fin de la semaine. Chargez-les définitivement avant que ces offres d’appareils Amazon ne disparaissent!

Echo Auto est l’une des meilleures offres d’appareils Amazon jamais

Les gens, y compris moi-même, n’ont vraiment qu’un seul problème avec toute cette dépendance à Alexa. C’est le fait qu’Alexa n’est pas facilement disponible une fois que nous quittons nos maisons. Ou du moins, c’était le cas. Grâce à l’un des meilleurs appareils intelligents Alexa d’Amazon, je n’ai plus à m’inquiéter. ça s’appelle le Écho automatique, et c’est essentiellement un Echo Dot pour votre voiture. Il vous donne un accès mains libres à toutes les compétences Alexa que vous aimez. De plus, il joue la voix d’Alexa ou diffuse de la musique via les haut-parleurs de ma voiture.

C’est un incontournable pour tous ceux qui utilisent Alexa. Et en ce moment, les remises à neuf sont en vente dès maintenant pour seulement 19,99 $ au lieu de 50 $ si vous obtenez une remise à neuf cette semaine. C’est un gigantesque 60% de réduction du prix de détail complet et c’est le prix le plus bas que nous ayons vu depuis Prime Day en juin. Ne manquez pas cette offre Amazon Echo Auto !

