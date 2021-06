Obtenez ces excellentes offres Ring pour Prime Day et économisez jusqu’à 90 $

Prime Day est un excellent moyen d’économiser sur des centaines d’articles, bien sûr. Mais c’est aussi un excellent moyen pour Amazon de montrer ses propres produits, y compris la vaste gamme de sonnettes vidéo, de systèmes d’alarme et de caméras de sécurité de Ring. Il n’est donc pas surprenant de voir autant d’offres Ring incroyables. Il y a même des produits neufs en vente qui n’ont jamais vu de réductions auparavant !

Vous pouvez couvrir toute votre maison d’une couverture de sécurité avec Ring, et tous les produits sont suffisamment intelligents pour fonctionner avec votre maison intelligente Amazon Alexa. Cela signifie que vous pouvez vérifier la sécurité de votre maison, voir qui est à la porte et même visionner des vidéos à partir de votre smartphone ou de votre appareil Echo. Consultez les flux même lorsque vous êtes au travail ou répondez simplement à la porte sans vous lever du canapé.

Offres spéciales sur les bagues Prime Day :

Nouveau 2021 Ring Floodlight Cam Wired Plus | 40 $ de rabais



Il s’agit d’une version mise à jour de la célèbre Floodlight Cam de Ring. Il a une vidéo 1080p, un audio bidirectionnel, une vision nocturne et une détection de mouvement. Utilisez ces projecteurs pour protéger les zones les plus sombres de votre maison comme votre garage ou une remise à l’arrière. Ils sont équipés de projecteurs à LED lumineux et d’une sirène puissante de 105 dB. Existe aussi en Blanc.

139,99 $ sur Amazon

Nouvelle sonnette vidéo Ring 2021 câblée avec carillon | 15 $ de rabais



Combinez ces deux articles pour économiser 10 $ sur le prix et utilisez votre abonnement Prime pour obtenir 5 $ supplémentaires sur le total, pour une économie totale de 15 $. La sonnette vous offre une vidéo 1080p, un son bidirectionnel, une détection de mouvement avancée, une vision nocturne et plus encore. Vous pouvez recevoir des notifications en temps réel sur votre téléphone ou utiliser le carillon dans les parties de votre maison où vous ne pouviez normalement pas entendre la sonnette.

74,98 $ sur Amazon

Ring Alarm Kit 14 pièces 2e génération | 30 $ de rabais



Ring Alarm comprend une station de base, huit capteurs de contact, deux détecteurs de mouvement, deux claviers et un prolongateur de portée. S’installe en quelques minutes et ne nécessite pas d’aide professionnelle, mais vous pouvez obtenir une surveillance 24h/24 et 7j/7 de votre maison si vous le souhaitez. Si ce kit n’est pas fourni avec suffisamment de capteurs et d’autres éléments, vous pouvez en ajouter d’autres au fil du temps. Dépensez seulement 10 $ de plus et obtenez la même offre avec un Echo Dot de 4e génération.

199,99 $ sur Amazon

Bien sûr, ce ne sont pas les seules offres Ring Prime Day en cours en ce moment. La plupart de la gamme Ring a été réduite d’une manière ou d’une autre. Il existe même des remises sur les produits Refurb Ring, ce qui signifie une remise en plus d’une remise. Si équiper votre maison avec une sécurité au coup par coup était un objectif pour vous ce Prime Day, vous avez toutes les chances de le faire dès maintenant !

Autres offres sur les bagues Prime Day :

Ring Video Doorbell Pro remis à neuf | 50 $ de rabais



Ce n’est pas seulement à prix réduit parce que c’est une unité remise à neuf. Il y a un prix supplémentaire pour les membres Prime qui s’ajoute au prix réduit. Par rapport à une nouvelle version, vous économisez 80 $. Amazon promet une garantie d’un an. Obtenez des vidéos 1080p, des alertes et plus encore. Fonctionne avec Alexa. Nécessite une installation câblée.

89,99 $ sur Amazon

Kit de 5 pièces Ring Alarm 2e génération | 80 $ de rabais



Ajoutez un Echo Dot de 4e génération pour seulement 10 $ de plus, ce qui est une bonne affaire même aujourd’hui, alors que la 4e génération coûte 25 $ à elle seule pour Prime Day. Vous obtenez une station de base, un clavier, un capteur de contact, un détecteur de mouvement et un prolongateur de portée. Mettez-le entièrement vous-même avec peu de tracas et ajoutez plus de capteurs et plus tard si vous en avez besoin.

119,99 $ sur Amazon

Ring Alarm 2e génération 8 pièces avec caméra intérieure et écho Show 5 | Économisez 90 $



La version la plus robuste de l’alarme 8 pièces et offre ainsi le plus d’économies. Les pièces d’alarme comprennent une station de base, un clavier, quatre capteurs de contact, un détecteur de mouvement et un prolongateur de portée. Vous obtenez également la Ring Indoor Security Cam et l’Echo Show 5 inclus dans le prix. Vous pouvez obtenir uniquement l’alarme en anneau de 8 pièces pour 150 $ si vous ne vous souciez pas des deux extras ou l’obtenir avec un Echo Dot de 4e génération pour 160 $.

209,98 $ sur Amazon

Ring Stick Up Cam nouveau | 25 $ de rabais



L’un des appareils photo les plus simples de Ring. C’est super facile à installer à peu près n’importe où. Il fonctionne également sur batterie pour une installation sans fil. Écoutez et parlez à toute personne captée par la caméra à l’aide d’une application sur votre téléphone et faites-le de n’importe où dans le monde.

74,99 $ sur Amazon

Ring Spotlight Cam filaire ou sans fil | 40 $ de rabais



Choisissez entre une caméra filaire ou une caméra sans fil en fonction de vos besoins et de ce que vous pouvez prendre en charge à la maison. Ces caméras sont intelligentes et peuvent se connecter à votre maison intelligente pour offrir une vision où que vous soyez. Ils ont également une commande vocale. La détection de mouvement peut être personnalisée et enregistre la vidéo en 1080p avec un champ de vision de 140 degrés. Dispose également d’une vision nocturne et d’un son bidirectionnel.

149,99 $ à piles 149,99 $ avec fil

