Obtenez ces meilleures offres Apple à la place

Si vous attendiez qu’Apple annonce ses offres Apple Store Black Friday 2021, nous avons deux mises à jour importantes pour vous. Tout d’abord, Apple a finalement publié tous les détails de ses offres de vacances, l’attente est donc terminée. Et deuxièmement, vous devez être novice en la matière, car les offres d’Apple pour le Black Friday sont toujours horribles.

Apple ne fait pas de remises. Tout fan d’Apple peut vous le dire. Au lieu de cela, la société a sa propre interprétation des offres Apple Store Black Friday. En un mot, tous les prix d’Apple restent les mêmes, mais vous obtenez des cartes-cadeaux de différentes coupures en fonction de ce que vous achetez. Et oui, ce sont des cartes-cadeaux Apple Store, vous ne pouvez donc pas dépenser cet argent ailleurs.

C’est dommage qu’Apple n’ait pas de meilleures offres chaque année pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Mais la bonne nouvelle est que nous sommes sur le point de vous montrer des tonnes d’offres Apple Black Friday 2021 qui sont bien meilleures que celles proposées par Apple !

Offres Apple Store Black Friday 2021

Avant de passer aux bonnes choses, jetons un coup d’œil à toutes les offres Apple Store Black Friday qu’Apple vient d’annoncer pour 2021. Ces offres sont disponibles du 26 novembre à la fin de la journée du 29 novembre.

Carte-cadeau de 50 $ lorsque vous achetez un iPhone 12, iPhone 12 mini et iPhone SE Jusqu’à une carte-cadeau de 75 $ lorsque vous achetez des AirPods (2e et 3e générations), AirPods Pro et AirPods Max Carte-cadeau de 50 $ lorsque vous achetez une Apple Watch SE et Apple Watch Series 3 Carte-cadeau de 100 $ avec iPad Pro 11″ et iPad Pro 12,9″ Jusqu’à une carte-cadeau de 200 $ à l’achat d’un MacBook Air, MacBook Pro 13″, Mac mini et iMac 27″ Carte-cadeau de 50 $ avec Apple TV 4K et Apple TV HD Jusqu’à une carte-cadeau de 50 $ avec Studio3 Wireless, Solo3 Wireless, et plus Jusqu’à une carte-cadeau de 50 $ à l’achat d’un Apple Pencil (2e génération), Smart Keyboard Folio, MagSafe Duo Charger, AirTag 4 pack et Magic Keyboard

Si vous avez zoné à mi-chemin de la lecture de ces offres, nous ne pouvons pas vous en vouloir. La bonne nouvelle est qu’il existe de bien meilleures offres Apple pour le Black Friday 2021. Et vous pouvez les obtenir dès maintenant !

Les meilleures offres Apple

Il existe actuellement des tonnes d’offres incroyables qui sont bien meilleures que la vente officielle du Black Friday de l’Apple Store. Le meilleur exemple est probablement celui qui vient de sortir AirPods Pro avec MagSafe pour seulement 169,99 $! Ces nouveaux écouteurs antibruit sont sortis le mois dernier et ils sont déjà à 80 $ de rabais sur Amazon !

D’autres modèles d’AirPods sont également à prix réduit en ce moment, y compris la toute première remise sur AirPod 3. Et vous pouvez économiser 110 $ sur AirPods Max.

AirPods Pro

Nouveaux AirPods Pro d’Apple Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 169,99 $ Vous économisez : 79,01 $ (32%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

AirPod 2

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 49,01 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple AirPods (2e génération) Prix catalogue : 159,00 $ Prix : 114,99 $ Vous économisez : 44,01 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

AirPod 3

Nouveaux AirPods Apple (3e génération) Prix catalogue : 179,00 $ Prix : 169,99 $ Vous économisez : 9,01 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

AirPods Max

Apple AirPods Max – Gris sidéral Prix catalogue : 549,00 $ Prix : 439,99 $ Vous économisez : 109,01 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Encore plus d’offres Apple pour le Black Friday 2021

Il y a tellement d’autres bonnes affaires Apple Black Friday en 2021. Voici quelques-uns de nos favoris, y compris le Apple Watch SE pour seulement 219 $ et le Macbook Air pour 799,99 $ !

Apple Watch

Apple Watch SE (GPS, 40 mm) – Boîtier en aluminium argenté avec bracelet sport bleu abysse Prix catalogue : 279,00 $ Prix : 219,00 $ Vous économisez : 60,00 $ (22 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tout nouveau GPS Apple Watch Series 7, boîtier en aluminium bleu de 41 mm Prix: 389,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, boîtier en aluminium bleu de 41 mm avec bracelet sport bleu abyssal – Régulier… Prix : 479,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

ipad air

Apple iPad Air 2020 (10,9 pouces, Wi-Fi, 256 Go) – Argent (4e génération) Prix catalogue : 699,00 $ Prix : 539,99 $ Vous économisez : 159,01 $ (23 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple Pencil Prix catalogue : 99,00 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 19,01 $ (19 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple Pencil (2e génération) Prix catalogue : 129,00 $ Prix : 99,00 $ Vous économisez : 30,00 $ (23%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Macbook Air

Ordinateur portable Apple MacBook Air 2020 : puce Apple M1, écran Retina 13″, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD, B… Prix catalogue : 998,00 $ Prix : 799,99 $ Vous économisez : 198,01 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Macbook Pro

Apple MacBook Pro 2020 avec puce Apple M1 (13 pouces, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD) – Argent Prix catalogue : 1 299,00 $ Prix : 1 099,99 $ Vous économisez : 100,00 $ (8%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple MacBook Pro 2020 avec puce Apple M1 (13 pouces, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD) – Gris sidéral Prix catalogue : 1 499,00 $ Prix : 1 349,00 $ Vous économisez : 150,00 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ces offres sont toutes bien meilleures que la vente Apple Store Black Friday 2021 annoncée par Apple !

