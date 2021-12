Obtenez ces skins Battlefield 2042 gratuits avec Amazon Prime

Membres de Jeu de premier ordre – l’un des avantages d’un abonnement Amazon Prime – devrait déjà être familiarisé avec les versions mensuelles gratuites contenant des articles cosmétiques dans une large gamme de jeux. Bien, Champ de bataille 2042 a rejoint le plaisir dans ce qui semble être un flux de contenu exhaustif.

Le premier drop, disponible dès maintenant pour les membres Prime Gaming, comprend le skin de personnage Disaster Response pour le spécialiste Falck, le skin Sub Zero pour le MCS-880 et la carte de joueur Priority Target. Le forfait est disponible jusqu’au 26 janvier 2022.

Plusieurs autres sont prévus pour 2022, ce qui est une bonne nouvelle pour les membres. Si vous êtes abonné, il vous suffit de lier votre compte EA à votre compte Twitch pour recevoir le drop dans le jeu.

En parlant de trucs gratuits, il y a une paire d’articles cosmétiques que vous pouvez obtenir simplement en vous connectant à Battlefield 2042. Ils sont tous deux sur le thème des vacances et peuvent être utilisés pour personnaliser votre carte de joueur. Il s’agit de la carte Santa’s Little Slayer et de l’étiquette Arctic Assassin.

Et, si vous êtes d’humeur festive, visitez le menu du portail pour le mode personnalisé L’Attaque des Elfes.

Vous remarquerez également que la prochaine mission hebdomadaire a débuté. Les exigences sont plus larges cette fois-ci, elles devraient donc être plus faciles à remplir. Votre récompense est le skin Dealmaker pour le PP-29 SMG.