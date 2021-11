Obtenez cet incroyable tracker d’activité Amazfit pour 30 $ ce Black Friday

Mettre la main sur l’un des meilleurs trackers de fitness ce Black Friday est une bonne idée. Vous ne considérez peut-être pas de tels bracelets intelligents comme une nécessité, vous êtes donc plus susceptible d’en obtenir un lorsqu’il sera en vente. Bien qu’il existe de nombreuses superbes montres intelligentes Android, il existe encore de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez vous procurer un tracker de fitness.

Les personnes soucieuses de leur santé ne jurent que par leurs trackers de fitness et d’activité comme une partie cruciale de leur voyage. Vous pouvez surveiller et suivre tous les changements de votre condition physique avec un tel détail que c’est incroyable. L’Amazfit Band 5 vous permet de mesurer votre taux d’oxygène dans le sang et votre fréquence cardiaque à l’aide d’un capteur optique PPG. Le capteur mesure votre fréquence cardiaque en continu tout au long de la journée, vous aidant à collecter des données cruciales sur votre corps.

Parmi les autres caractéristiques importantes, citons la surveillance de la qualité du sommeil, la surveillance du stress, les exercices de respiration et même le suivi du cycle menstruel. Si quelque chose ne va pas avec votre corps, ce petit bracelet élégant vous le fera savoir. Cela aide que l’Amazfit Band 5 soit agréable pour les yeux, avec un écran AMOLED lumineux et coloré de 1,1 pouce.

Restez en forme et travaillez activement pour atteindre vos objectifs de santé en marquant l’Amazfit Band 5 ce Black Friday. La montre est disponible en Midnight Black, Olive et Orange. Vous pouvez obtenir une réduction de 40 % avec cette offre.

L’Amazfit Band 5 est livré avec Amazon Alexa à bord. Il est alimenté par une bonne batterie de 125 mAh qui dure jusqu’à 15 jours avec une seule charge. Vous pouvez effectuer toutes sortes d’activités sportives et d’entraînements avec le Band 5 sur votre poignet. Ne vous inquiétez pas de le mouiller car il peut résister à une immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur ou 5 ATM de pression.

L’entraînement devient plus facile à gérer avec les 11 modes sportifs intégrés à l’Amazfit Band 5. Vous pouvez pimenter les choses avec de la musique tout en faisant de l’exercice avec les commandes Bluetooth. Que ce soit le jour ou la nuit, le Band 5 continue de suivre, surveiller et traiter vos données de santé et d’activité. En fin de compte, cela vous aide à être conscient de l’état de votre corps et à rester en bonne santé.

