Obtenez Cristiano Ronaldo à 50/1 pour marquer le premier lors du deuxième premier match de Manchester United contre Newcastle dans le cadre d’une offre spéciale d’augmentation des prix

in

Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United et en ligne pour faire ses deuxièmes débuts pour le club contre Newcastle samedi.

Et Novibet offre à ses nouveaux clients des chances de 50/1 que la superstar portugaise ouvre le score à Old Trafford.

GETTY

Ronaldo est prêt à prendre d’assaut la Premier League une fois de plus

Vous pouvez réclamer cette offre spéciale Novibet en cliquant ICI* – (MOBILE UNIQUEMENT) nouveaux clients uniquement.

Comment réclamer…

Spécial Novibet

Visitez le site Novibet en utilisant ce lien ICI*

Enregistrez un nouveau compte et déposez 10 £ en utilisant le code promotionnel : CR7

Placez un pari maximum de 1 £ sur Cristiano Ronaldo pour marquer le premier contre Newcastle le samedi 11 septembre aux cotes habituelles affichées sur le site Web de Novibet N’oubliez pas que seul le tout premier pari placé est pris en compte pour cette offre Si vous réussissez – Novibet créditera votre compte de 50 £ dans un mélange d’espèces et de paris gratuits Les paris gratuits seront crédités sur votre compte dans les 24 heures suivant la fin du match et sont valables sept jours

Réclamez cet incroyable spécial 50/1 – ICI*

Quelle est l’offre ?

Novibet offre à ses nouveaux clients une cote de 50/1 pour que Cristiano Ronaldo marque le premier but contre Newcastle lors de l’affrontement de samedi en Premier League.

Comment puis-je réclamer?

Créez simplement un nouveau compte et déposez 10 £ en utilisant le code promotionnel : CR7 en utilisant ce lien ICI*.

Après cela, placez un pari maximum de 1 £ sur Cristiano Ronaldo pour marquer le premier contre Newcastle le samedi 11 septembre aux cotes habituelles affichées sur le site Web de Novibet.

Que se passe-t-il ensuite ?

Si vous réussissez, Novibet créditera votre compte de 50 £ en un mélange d’argent et de paris gratuits dans les 24 heures.

Exemple

Un pari de 1 £ sur Cristiano Ronaldo pour marquer le premier but à 9/4 offrira au joueur un retour en espèces de 3,25 £, ainsi que des gains supplémentaires de 47,75 £ en pari gratuit sur la base de cette offre avec une cote spéciale de 50/1.

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.

*18+| Nouveaux clients uniquement | Dépôt minimum de 10 £ en utilisant le code promotionnel : CR7 | Le pari qualificatif doit être placé à la cote normale | Pari maximum 1 £ | Gains supplémentaires payés en PARIS GRATUITS et ajoutés dans les 24 heures suivant le règlement du pari qualificatif.18+ begambleaware.org