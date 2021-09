Obtenez Cristiano Ronaldo pour marquer à tout moment à 30/1 pour Manchester United contre West Ham ce week-end

in

Cristiano Ronaldo n’a pas perdu de temps pour ajouter à son incroyable nombre de buts depuis son retour à Manchester United.

La superstar portugaise a marqué trois fois en seulement deux matchs et, à 36 ans, elle a l’air aussi meurtrière et nette que jamais.

.

Ronaldo est dans les buts depuis son retour à Man United

La prochaine étape pour United est un voyage à West Ham dimanche et William Hill permet à de nouveaux clients de soutenir Ronaldo à un énorme 30/1 pour marquer à tout moment.

L’offre n’est disponible que pour les nouveaux clients et ne peut être réclamée que sur mobile.

Vous pouvez réclamer cette offre ICI* – inscrivez-vous en utilisant EPR30 dans la section Code promotionnel. recevra 30 £ de paris gratuits. OFFRE DE PARI – Ronaldo marquera à 30/1 contre West Ham * (mobile uniquement)

*Termes et conditions : 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPR30. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 17h00 le 15 septembre 2021 jusqu’à 14h00 le 19 septembre 2021. Max 1 £ pari au 30/1. Retours payés sous forme de 3 paris gratuits de 10 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. 18+ begambleaware.org

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org