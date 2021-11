Obtenez Cristiano Ronaldo pour marquer le premier pour Man United à 16/1 avec 888 Sport spécial nouveau client

Watford accueille Manchester United en Premier League samedi, car les deux équipes seront absentes pour les trois points proposés.

Cristiano Ronaldo a marqué neuf en 12 apparitions jusqu’à présent et avec 888Sport, vous pouvez lui faire marquer le premier à 16/1.

Cristiano Ronaldo a déjà sauvé Man United à plusieurs reprises cette saison

888 Sport – 16/1 Ronaldo marquera le premier à Man United contre Watford (5 £ Max Bet)*

Cristiano Ronaldo n’a affronté Watford que trois fois dans sa carrière et c’était également aux côtés d’Ole Gunnar Solskjaer.

L’attaquant portugais a également marqué deux buts contre les Hornets avec United lors de son dernier passage avec le club et continue de trouver le fond du filet pour eux maintenant.

Watford a perdu 12 de ses 14 matches de Premier League contre les Red Devils – contre aucune équipe ils n’en ont perdu plus.

Il en a marqué quatre lors de ses cinq dernières apparitions et 888 Sport offre une énorme augmentation de cotes aux nouveaux clients.

Comment réclamer

INSCRIVEZ-VOUS : ouvrez un compte ICI* et déposez au moins 10 £ en utilisant le code promotionnel 888ODDS PARI : jusqu’à 5 £ sur votre sélection à des cotes normales sur le marché régulier OBTENIR : payé au prix normal si vous gagnez + des gains supplémentaires de l’amélioration crédités comme Paris gratuits

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Dépôt d’au moins 10 £/$/€ en utilisant le code promotionnel 888ODDS • Pariez jusqu’à 5 £/$/€ sur votre sélection à des cotes normales sur le marché régulier • Si votre sélection est gagnante, nous vous paierons au prix normal et tous les gains supplémentaires du prix amélioré annoncé vous seront payés en paris gratuits • Les paris gratuits sont accordés dans les 72 heures et expirent après 7 jours • Les mises des paris gratuits ne sont pas incluses dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Restrictions s’appliquent aux retraits, aux méthodes de paiement et aux pays et aux conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.

