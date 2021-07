Obtenez des AirPods Apple pour moins que vous ne le pensez

Les Apple AirPod Ils sont venus au monde en 2016, très critiqués pour leur design et surtout pour leur prix. A cette époque, ils coûtaient 179 €. Cependant, le succès a été écrasant et trois ans plus tard, nous avons vu sortir une deuxième génération, qui, bien que de conception identique, était déjà accompagnée de quelques changements. C’est celui que vous pouvez acheter aujourd’hui sur Amazon et Mediamarkt, bien que dans ce dernier endroit un peu plus cher.

Les AirPod de 2e génération aussi

Ils ont fait leurs débuts en 2019, bien que pour certains utilisateurs, cela ait été une légère déception. Apple n’a rien touché en termes de design, ils étaient et sont esthétiquement identiques. Cependant, la puce d’origine, la W1, est remplacée par la H1. Ce dernier a la capacité de fournir une meilleure réponse sonore. Mais la principale caractéristique de ces écouteurs est de réduire la latence, le temps qu’il faut aux écouteurs pour s’appairer avec la source sonore, votre iPhone, votre iPad, votre iPod ou votre Mac.

Le prix de départ de ces écouteurs était en effet très élevé sur le site officiel d’Apple Ils sont au prix de 179 € si nous décidons de l’affaire sans recharge sans fil, et 229 € si nous les acquérons avec cette possibilité.

Tellement de Amazon en tant que Mediamarkt Ils ont abaissé les prix minimum des AirPod aujourd’hui, pouvant les trouver dans les deux magasins d’électronique pour leur prix inférieur. 119 € sur Amazon et 125 € sur Mediamarkt, évidemment sans la version recharge sans fil. Et la remise est de 30% par rapport au prix d’origine, comprenez, et peut être achetée pour 119 €. Ils n’ont jamais été aussi bon marché.

Par conséquent, si vous souhaitez un casque sans fil parfaitement adapté à votre oreille, avec une réponse sonore incroyable, bien équilibré et avec une bonne qualité audio, aujourd’hui est le moment de les obtenir. Si de toute façon votre budget est limité, jetez un œil à ces alternatives.

Fonctionnalités des AirPods de 2e génération

Ajustement universel, votre oreille ne remarquera rien Puce H1, latence réduite. “Hey Siri” toujours actif, c’est-à-dire et un nouveau monde est activé. Jusqu’à 5 heures de lecture audio (avec une seule charge). Plus de 24 heures de lecture audio (avec étui de charge standard). Étui de recharge pour câble Lightning, inclus dans la boîte Gravure personnalisée avec initiales, emoji et plus (Apple Store uniquement).

N’oubliez pas que ces écouteurs peuvent également se synchroniser avec certains téléphones Android, cependant ils fournissent la meilleure réponse possible au sein de l’écosystème Apple. Aujourd’hui est le jour où vous pouvez réaliser votre souhait de les réaliser.