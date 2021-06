Obtenez des AirPods gratuits avec la vente Apple de la rentrée scolaire 2021 – .

L’école vient de se terminer dans de nombreux États du pays, mais cela n’a pas empêché Apple de lancer sa vente de rentrée cette semaine. Si vous êtes à la recherche d’un nouvel appareil avant la prochaine année scolaire, Apple offre une paire gratuite d’AirPod avec votre achat d’un ordinateur ou d’une tablette éligible. Cela inclut le MacBook Air, le MacBook Pro, l’iMac 24 pouces, le Mac Pro, le Mac mini, l’iPad Pro et l’iPad Air, ce qui vous laisse de nombreuses options.

Si vous décidez de profiter de la promotion, il vous suffit de vous rendre sur la page d’accueil Apple Back to School, de sélectionner le Mac ou l’iPad de votre choix et de procéder au processus de paiement. Une fois que vous avez décidé quel modèle vous allez choisir, vous arriverez sur une page où vous pourrez ajouter gratuitement des AirPod avec un étui de chargement (normalement 159,99 $) à votre commande.

Si vous préférez avoir un étui de recharge sans fil, vous pouvez mettre à niveau pour 40 $, et vous préférez obtenir une paire d’AirPods Pro, cela vous coûtera 90 $. Vous pouvez également choisir de ne pas prendre du tout les AirPod gratuits, mais même si vous n’avez pas besoin des écouteurs sans fil, ils feraient probablement un cadeau solide.

En plus de l’offre AirPods, Apple offre également aux étudiants actuels et nouvellement acceptés et à leurs parents, ainsi qu’aux enseignants et au personnel, 20% de réduction sur AppleCare + pour les produits qu’ils achètent.

Il convient également de noter que tous les nouveaux appareils Apple sont livrés avec des essais gratuits de trois mois pour Apple Arcade et Apple TV+. Pendant un certain temps, Apple offrait aux consommateurs une année gratuite d’Apple TV+, mais comme nous l’avons appris plus tôt cette semaine, la société souhaite en fait que les gens commencent à payer pour le service de streaming à un moment donné. Par conséquent, tous les essais gratuits initiaux de 2019 qui ont été prolongés plusieurs fois se termineront enfin en juillet. De plus, les appareils éligibles activés le 1er juillet 2021 ou plus tard bénéficieront d’offres de 3 mois gratuits sur Apple TV+, donc si vous voulez une année complète (ainsi que quelques AirPod gratuits), vous voudrez peut-être passer votre commande bientôt.

