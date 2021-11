Obtenez des AirPods gratuits lorsque vous vous inscrivez à Visible pour le Black Friday 2021

À partir du 18 novembre, Visible offre aux nouveaux clients une paire d’écouteurs gratuite lorsqu’ils achètent certains téléphones et transfèrent leur numéro. De plus, ils recevront jusqu’à 200 USD à dépenser en ligne via l’offre Choisissez votre propre carte-cadeau. Cela permet aux clients d’obtenir une carte-cadeau virtuelle d’une valeur allant jusqu’à 200 $ qu’ils peuvent dépenser presque n’importe où.

Offre de vacances de Visible

Pour se qualifier, les nouveaux clients doivent apporter leur numéro de leur ancien opérateur et effectuer des paiements de service pendant 3 mois complets. Les téléphones éligibles à la promotion incluent l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone13 Pro Max, l’iPhone SE, l’iPhone 11, l’iPhone 12, le Samsung Galaxy, le Google Pixel 6, etc.

Les écouteurs disponibles incluent les AirPods, les Beats Studio Buds, les Google Pixel Buds et les Samsung Galaxy Buds, dans la limite des stocks disponibles.