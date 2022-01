Obtenez des cartes microSD bon marché pour votre nouvel équipement de Noël avec jusqu’à 48% de réduction chez B&H

Personne ne pense jamais à inclure des cartes mémoire avec ses cadeaux. Ils ont du culot.

Après avoir reçu des cadeaux, il n’est pas rare que vous ayez besoin de quelques choses qui n’étaient peut-être pas fournies avec votre nouvel équipement. Si vous êtes propriétaire d’un tout nouveau smartphone, d’une caméra de tableau de bord ou d’un drone, il est probablement temps d’acheter de nouvelles cartes mémoire, ou peut-être même quelques accessoires de photographie pour smartphone. B&H Photo organise sa Mega Deal Zone de fin d’année avec de très bonnes remises sur les cartes mémoire, les trépieds pour smartphone et plusieurs autres articles que vous cherchiez peut-être.

Alors que la vente B&H Mega Deal Zone comprend en fait plus d’un millier de produits destinés aux photographes et aux cinéastes, nous examinons de plus près les cartes mémoire et les accessoires qui vont bien dans les smartphones et certains de vos autres équipements portables.

Les cartes mémoire sont disponibles dans une gamme de tailles allant de 16 Go à 1 To. Comme vous pouvez vous y attendre, Sandisk constitue la majorité des options disponibles, mais vous pouvez également trouver des options de Lexar, PNY, Samsung et Kingston. Comme toujours, assurez-vous de regarder les indices de vitesse pour être sûr qu’ils seront en mesure de suivre les appareils avec lesquels ils seront utilisés.

Étant donné que B&H est un revendeur agréé pour ces marques et ne vend pas au nom d’autres revendeurs, vous pouvez être raisonnablement confiant dans l’authenticité des cartes.

Le shopping ne doit pas s’arrêter au simple stockage, il y a d’autres accessoires qui flottent pour remplir votre liste de courses. Si vous êtes impatient de sortir votre smartphone pour capturer des timelapses, de longues expositions pour l’astrophotographie, ou même simplement pour prendre une photo de groupe, découvrez les mini-trépieds avec poignées de téléphone incluses. Pour votre prochain voyage dans la nature, vous pouvez trouver quelques accessoires de montage pour caméras d’action, ou simplement améliorer votre expérience d’écoute avec de nouveaux écouteurs.

La vente Mega Deal Zone se déroule jusqu’au 29 décembre à 23 h 59 HNE, vous devriez donc probablement prendre vos décisions sans trop tarder. En prime, de nombreux articles sont éligibles à la livraison gratuite le jour suivant, vous pouvez donc utiliser votre nouvel équipement dès que possible.

