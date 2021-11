Obtenez des cheveux de niveau top model avec le choix du guide de cadeaux de vacances de Winnie Harlow

Nous avons interviewé Winnie Harlow parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Winnie est une porte-parole rémunérée de Paul Mitchell. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Que vous soyez amateur de magasinage des Fêtes ou que vous n’ayez pas acheté un seul cadeau, vous n’avez pas à vous inquiéter si vous ne savez pas quoi acheter. Cela est particulièrement vrai si vous magasinez pour quelqu’un qui aime les produits capillaires et de soins de la peau, car le mannequin Winnie Harlow a des cadeaux bien pensés pour les amateurs de beauté sur votre liste. Bien sûr, elle a des années d’expérience dans le mannequinat, essayant tous les meilleurs produits capillaires et de beauté, et, maintenant, elle est l’ambassadrice mondiale de Paul Mitchell.

Winnie a bercé toutes les coiffures, des mèches super longues à une coupe de lutin, elle sait donc vraiment ce qui se passe en matière de cadeaux de soins capillaires. Si vous cherchez à changer votre routine de soins personnels ou si vous recherchez un cadeau pour un ami glamour, les recommandations de cadeaux de Winnie sont si pertinentes.