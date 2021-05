Obtenez des écouteurs sans fil avec chargement sans fil et 140000 évaluations 5 étoiles pour 24 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

En ce qui concerne les écouteurs intra-auriculaires haut de gamme, il existe quelques marques vers lesquelles tout le monde a tendance à se tourner. Et si vous recherchez l’une des options les plus populaires, vous trouverez des ventes vraiment impressionnantes en ce moment. Rendez-vous sur Amazon et vous verrez que le plus grand détaillant en ligne du pays propose actuellement des remises importantes sur AirPods Pro et AirPods 2, y compris le prix le plus bas de l’année à ce jour sur la folle-populaire d’Apple AirPods Pro. A noter également, AirPods Max sont en vente en ce moment avec le premier vrai rabais – dépêchez-vous et vous pouvez économiser près de 20 $.

Cependant, même avec les remises d’Amazon, les AirPods sont toujours assez chers, ils sont donc loin du budget de beaucoup de gens. Mais si vous voulez d’excellents écouteurs qui offrent certaines des mêmes fonctionnalités pour beaucoup moins d’argent, vous devriez certainement vérifier Écouteurs sans fil TOZO T10 True sur Amazon dès maintenant. Ils ont plus de 141 000 évaluations 5 étoiles et sont actuellement en vente pour seulement 23,99 $!



Il va sans dire que Écouteurs sans fil TOZO T10 True n’ont pas la même reconnaissance de marque que les écouteurs d’Apple. Même si vous ne les voyez pas sur les panneaux d’affichage ou dans les publicités télévisées, vous pourriez être choqué de voir à quel point ils sont populaires. Ces têtes impressionnantes ont actuellement plus de 141 000 notes 5 étoiles et plus de 200 000 notes au total sur Amazon. Savez-vous à quel point un produit doit être bon pour accumuler autant de notes 5 étoiles?

Ils durent environ 4 heures de lecture par charge et vous bénéficierez de 14 heures supplémentaires de diffusion de musique grâce à l’étui de chargement inclus. Oh, et en parlant du boîtier de charge, ce modèle prend en charge la charge sans fil, tout comme les AirPods 2 à 199 $ d’Apple et les AirPods Pro à 249 $!

Nous savons tous que les AirPods d’Apple sont géniaux. De cela, il n’y a aucun doute. J’utilise moi-même les AirPods Pro et je les adore. Mais si vous ne voulez pas dépenser autant d’argent, jetez un coup d’œil à une paire de Écouteurs T10 plutôt. J’ai été surpris de voir à quel point ils sont bons quand je les ai essayés moi-même.

Assurez-vous de couper le coupon de 20% sur la page du produit et vous obtiendrez ces excellents écouteurs pour seulement 23,99 $! Cela correspond au prix le plus bas de tous les temps, et cela ne durera probablement pas beaucoup plus longtemps.

Voici quelques-uns des principaux points à retenir:

Les écouteurs Tozo T10 prennent en charge la technologie Bluetooth 5.0 ainsi que HSP, HFP, A2DP et AVRCP. Profitez de toute cette technologie sans les enchevêtrements puisque ces écouteurs intra-auriculaires populaires sont sans fil. Obtenez un son vraiment authentique et des basses profondes avec des haut-parleurs de 8 mm personnalisés et un son stéréo hi-fi. Le couplage en une étape et la technologie Bluetooth 5.0 permettent à ces écouteurs de se connecter automatiquement les uns aux autres – associez-les une fois à votre smartphone ou tablette, puis vous avez terminé. La conception durable présente une résistance à l’eau IPX8 grâce à un nano-revêtement interne. Les écouteurs peuvent survivre en étant complètement immergés dans 1 mètre d’eau pendant 30 minutes maximum. Les écouteurs durent plus de 4 heures de lecture par charge, tandis que l’étui de chargement inclus ajoute 14 heures supplémentaires. Le boîtier prend également en charge la charge avec et sans fil.

Écouteurs sans fil TOZO T10 Bluetooth 5.0 avec boîtier de chargement sans fil IPX8 Étanche TWS Stéréo… Prix courant: 29,99 $ Prix: 23,99 $ Vous économisez: 6,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

