Obtenez des écouteurs Sony IPX4 d’entraînement gratuits avec le légendaire casque WH-1000XM4

Nous savons déjà que les écouteurs Sony WH-1000XM4 sont le premier choix en matière d’écouteurs sans fil sur l’oreille avec une clarté audio nette, beaucoup de basses et certains des meilleurs antibruit du secteur. Le problème, c’est que ces écouteurs assez volumineux ne sont pas vraiment conçus pour les entraînements. Heureusement, vous pouvez acheter un nouvel ensemble d’écouteurs Sony WH-1000XM4 et obtenir un ensemble gratuit d’écouteurs intra-auriculaires de sport WI-SP500 pour seulement 249,99 $ sur Amazon. Et si le noir n’est pas votre style, vous pouvez également obtenir cette offre en argent.

Sony fabrique certains des meilleurs écouteurs au monde depuis des décennies et a apporté son expertise à l’ère numérique avec certains des meilleurs écouteurs Bluetooth que vous puissiez obtenir. En fait, les écouteurs Sony WH-1000XM4 sont parmi les meilleurs écouteurs sans fil que vous puissiez acheter et ils fonctionnent très bien avec Android.

Avec l’application Sony, vous pouvez configurer une suppression précise du bruit et activer LDAC pour un son haute résolution jusqu’à 990 kbps. Ces écouteurs prennent également en charge l’intégration de Google Assistant et d’Amazon Alexa afin que vous puissiez garder le contrôle de votre contenu sans sortir votre téléphone de votre sac.

Les écouteurs WI-SP500 fournis vous permettent de continuer à écouter de la musique même lorsque vous allez à la salle de sport. Ces écouteurs sont classés IPX4, il n’y a donc rien à craindre si vous transpirez. Leur ajustement intra-auriculaire les maintiendra fermement en place afin que vous puissiez vous concentrer sur votre entraînement.

Un ensemble gratuit d’écouteurs pour la salle de sport et des écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit pour la maison

Ensemble Sony WH-1000XM4 et WI-SP500 (noir)



Améliorez votre expérience musicale, que vous écoutiez à la maison, au café, dans le train ou même que vous vous entraîniez. Avec les écouteurs fournis, vous pouvez continuer à écouter de la musique dans n’importe quelle situation.

249,99 $ chez Amazon 249,99 $ chez Walmart

Ensemble Sony WH-1000XM4 et WI-SP500 (argent)



Associez vos couleurs avec le casque argenté WH-XM1000X4 pour que les personnes que vous croisez complimenteront votre style. Non pas que vous les entendrez avec la suppression du bruit activée.

249,99 $ chez Amazon 249,99 $ chez Walmart

