Obtenez des offres exclusives avec Apple Pay pour la saison des fêtes 2021

Apple propose des offres exclusives aux clients lorsqu’ils achètent avec certaines marques et utilisent Apple Pay. Achetez en ligne auprès de ces détaillants jusqu’au 15 décembre pour économiser de l’argent. Ces offres ne sont disponibles qu’aux États-Unis

Vacances avec Apple Pay

1-800-Fleurs – 15 USD de réduction lorsque vous dépensez 39,99 USD ou plusAlex et Ani – 15 $ US de réduction sur une sélection de bijoux à plein prix lorsque vous dépensez 75 $US ou plus avec le code promotionnel APPLEPAYalice + olivie – 20 % de réduction lorsque vous dépensez 250 $ US ou plus sur la mode féminine avec le code promo APPLEPAYBain de lit et au-delà – 15 % de récompenses My Funds lorsque vous effectuez des achats dans l’application, à utiliser pour un futur achatClub de gros de BJ – 25 USD de réduction lorsque vous dépensez 150 USD ou plusColombie – 15 % de réduction sur les achats sur columbia.comElisabeth Arden – 30 % de réduction plus le sérum de rétinol gratuit et la livraison terrestre gratuite lorsque vous dépensez 100 $ US ou plusCHÈVRE – Jusqu’à 30% de réduction sur une sélection de baskets et vêtementsDEVINER – 20 % de réduction et livraison terrestre gratuite lorsque vous dépensez 125 $ US ou plusGymborée – 10 USD de réduction lorsque vous dépensez 40 USD ou plusHarry et David – 15 $ US de réduction lorsque vous dépensez 79,99 $ ou plusM. PORTER – 15 % de réduction sur une sélection de vêtements de luxe pour hommes à plein prixNET À PORTER – 15 % de réduction sur une sélection de vêtements de luxe pour femmes à plein prixRay Ban – 30% de réduction sur les styles personnalisésMarchandises du stade – Livraison gratuite au sol sur les baskets et streetwear dans l’application Stadium GoodsLa place des enfants – 10 USD de réduction lorsque vous dépensez 40 USD ou plus

Ces offres peuvent être obtenues en utilisant le code promo APPLEPAY.