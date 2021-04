Obtenez des rendements de dividendes fiables pendant des années avec l’action VYM

À une époque où les hauts volants et les actions meme attirent la part du lion de l’attention, il est rafraîchissant de découvrir un fonds plus axé sur le revenu comme le FNB Vanguard à rendement de dividendes élevé (NYSEARCA:VYM). Avec l’action VYM, l’objectif est de faire croître votre compte au fil du temps, et non de s’enrichir du jour au lendemain.

Source: Shutterstock

Vous pensez peut-être que ce fonds négocié en bourse (FNB) est idéal pour les comptes de retraite. Et en effet, il y a beaucoup de vérité là-dedans.

Pourtant, nous ne devrions pas classer les actions VYM comme un simple compte de retraite. En réalité, cela pourrait offrir une stabilité et une appréciation étonnamment forte des prix pour les investisseurs de pratiquement tous les âges.

Voici donc un aperçu d’un fonds qui offre une diversification instantanée du portefeuille, ainsi qu’un bon versement en espèces tous les quelques mois.

Un regard plus attentif sur VYM Stock

Si vous vous attendez à ce que l’action VYM diverge fortement d’un indice boursier comme le S&P 500, vous pourriez être déçu.

Ce fonds a un bêta mensuel sur cinq ans de 0,92. Cela signifie qu’il est très étroitement corrélé aux mouvements du S&P 500.

Par conséquent, si vous pensez que le marché boursier est généralement surévalué et doit subir une correction, alors ce n’est peut-être pas le moment idéal pour acheter des actions de VYM.

À l’instar du S&P 500, ce fonds a affiché de solides gains depuis le creux de la bourse en mars 2020.

Plus précisément, l’ETF coûtait environ 61 $ par action le 23 mars 2020 et a franchi la barre des 100 $ ces dernières semaines.

Le 9 avril 2021, l’action VYM se négociait autour de 102 dollars par action. Cela ne dit pas toute l’histoire, cependant, puisque ces prix n’expriment pas combien les actionnaires à long terme ont collecté en paiements de dividendes au fil des ans.

Un stock pour le stockage

L’une des stratégies d’investissement les plus simples mais les plus efficaces consiste à choisir un fonds qui offre un rendement de dividende solide, à stocker des actions et à les laisser simplement dans votre compte.

Bien sûr, cette stratégie ne fonctionnera que si le fonds a un rendement décent. La dernière fois que j’ai vérifié, le rendement du dividende annuel du S&P 500 était de 1,43%.

C’est une référence par rapport à laquelle nous pouvons comparer le rendement du dividende annuel beaucoup plus élevé de l’action VYM, qui est de 3,05%.

Pour les jeunes, considérez l’impact positif du doublement du rendement du dividende annuel du S&P 500. Imaginez faire cela année après année, décennie après décennie, en réinvestissant toujours vos paiements de dividendes.

À l’avenir, rien ne garantit que le FNB Vanguard High Dividend Yield maintiendra les versements de dividendes au niveau actuel. Cependant, Vanguard a été fiable dans le versement de ses dividendes.

Par conséquent, il est fort probable que le fonds continuera à effectuer des paiements périodiques en espèces sur votre compte.

Diversifiez à faible coût

De nos jours, il existe des courtiers qui vous permettront d’acheter et de vendre des actions et des ETF à un coût très bas.

C’est bien beau, mais il y a un autre coût que vous n’auriez peut-être pas envisagé. Je parle du ratio des dépenses, qui correspond essentiellement à ce que les actionnaires paieront aux gestionnaires de fonds.

Le ratio de frais est tiré directement du cours de l’action. Donc, vous ne remarquerez probablement même pas qu’il est déduit. Néanmoins, il est important de maintenir ce coût à un niveau raisonnablement bas, si possible.

Heureusement, le FNB Vanguard High Dividend Yield a un ratio de frais de seulement 0,06%. Selon les rapports, le ratio de dépenses moyen de fonds similaires serait de 0,99%.

Cela signifie que, par rapport à la moyenne de la catégorie, si vous avez investi 10 000 $ sur 10 ans, vous pourriez économiser 1 200 $ simplement en fonction du ratio de frais extrêmement bas du FNB.

C’est un sacré prix pour une diversification immédiate. Et avec le FNB Vanguard High Dividend Yield, vous serez exposé à de généreux verseurs de dividendes dans les secteurs de la finance, de la consommation de base, de la santé, de l’industrie, de la technologie, des télécommunications et d’autres secteurs du marché.

La ligne de fond

Les avantages du FNB Vanguard à rendement élevé de dividendes sont nombreux. D’une part, son rendement en dividendes double actuellement celui du S&P 500.

Il présente un ratio de dépenses très faible. De plus, le fonds offre une exposition à une grande variété de secteurs de marché.

Dans l’ensemble, vous constaterez que ce FNB convient aux investisseurs à pratiquement toutes les étapes de leur vie. Alors pourquoi ne pas stocker des actions, vous asseoir et commencer à collecter ces paiements en espèces?

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.