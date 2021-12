Obtenez Divock Origi pour marquer deux ou plus à 16/1 avec l’augmentation des prix Paddy Power

Liverpool se rendra à l’AC Milan mardi soir pour le dernier match de groupe de la Ligue des champions – et talkSPORT s’est associé à Paddy Power pour vous offrir une augmentation de prix spéciale.

L’équipe anglaise a garanti une place pour les huitièmes de finale et s’est enfuie avec le groupe B après avoir remporté les cinq jusqu’à présent.

.

Origi arrive souvent avec les objectifs à des moments cruciaux

Origi a aidé les Reds à remporter les trois points avec un but spectaculaire tardif contre les Wolves ce week-end.

L’attaquant belge s’est inscrit dans les livres d’histoire de Liverpool en Ligue des champions.

Il a marqué en demi-finale contre Barcelone lors de leur énorme victoire 4-0 à Anfield et bien sûr en finale la même année contre les Spurs pour gagner 2-0.

Liverpool a remporté chacun de ses matches de groupe jusqu’à présent, mais avec une place déjà assurée, il est probable qu’il alignera une équipe légèrement différente de celle que nous avons l’habitude de voir.

Jurgen Klopp pourrait désormais laisser Mohamed Salah, Sadio Mane et Diogo Jota parmi la formation offensive tout en permettant à d’autres noms clés de s’asseoir sur la touche avant un calendrier chargé ce mois-ci.

Les Reds ont encore sept matchs à jouer, dont ce match de Ligue des champions ce mois-ci seulement.

Milan disputera une victoire mardi soir devant ses supporters locaux, car il n’a récolté que quatre points lors de ses cinq matches de groupe.

Porto affronte l’Atletico Madrid qui est tous en lice pour s’assurer une place en huitièmes de finale avec une victoire.

Milan pourrait capitaliser sur une deuxième équipe à cordes alignée par Klopp, mais il faudra que Porto perde également des points pour ne pas sortir de la coupe d’Europe.

