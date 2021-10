Obtenez FIFA 22 gratuitement à l’achat d’une Xbox Series S, une offre qui ne durera pas longtemps | Jeux

in

Bien qu’au cours des premiers mois, il ait été très difficile d’obtenir l’une des consoles de nouvelle génération lancées à la fin de l’année dernière, la vérité est qu’il est déjà beaucoup plus courant d’en voir en stock, et si vous ne vous souciez pas du physique jeux et vous préférez le numérique, vous avez en ce moment une belle opportunité de mettre la main sur la Xbox Series S.

Si vous êtes un amateur de jeux vidéo, vous essayez sûrement d’acheter l’une des nouvelles consoles qui ont été lancées sur le marché, et maintenant la Xbox Series S est non seulement en stock, mais vous offre également le FIFA 22 récemment lancé, le meilleur jeu de football du marché.

Et maintenant, grâce à Amazon, vous pouvez obtenir la Xbox Series S + FIFA 22 pour seulement 299,99 €, vous économiserez donc 79,99 € si vous achetiez le jeu séparément.

La Xbox Series S est la console numérique de Microsoft, une Xbox qui partage le catalogue et de nombreuses fonctionnalités de la Xbox Series X, mais moins puissante et axée sur des services tels que Game Pass.

Cette offre d’achat de la Xbox Series S plus FIFA 22 à 299,99 € a des unités limitées et une promotion valable jusqu’au 10 octobre, dans un produit vendu et expédié par Amazon lui-même que vous pourrez recevoir dans les prochaines heures chez vous.

Comme vous le savez bien, la Xbox Series S, la nouvelle console de Microsoft, offre les meilleurs graphismes du marché, et c’est une console destinée aux jeux numériques. Dans cette offre, vous obtenez FIFA 22 entièrement gratuit via un code de téléchargement que vous devrez utiliser sur votre compte dès que vous allumez le système.

Merci à votre Disque dur SSD NVMe personnalisé de 512 Go Les temps de chargement sont minimisés et vous pouvez stocker de nombreux jeux vidéo auxquels vous pouvez accéder d’un simple clic de l’interface.

En plus des jeux actuels, vous pouvez également profiter des titres de la Xbox One, de la Xbox 360 et de la Xbox d’origine, car ils ont tous une rétrocompatibilité dans le système.

Sans aucun doute, un moyen d’entrer dans la nouvelle génération de consoles et de profiter gratuitement du meilleur jeu de football du marché, mais n’oubliez pas qu’il y a des unités limitées et qu’elles sont susceptibles d’être épuisées dans les prochaines heures.

