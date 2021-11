Obtenez gratuitement la trilogie GTA classique… si vous achetez la version brisée | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, DeVante parle de Rockstar Games publiant une déclaration s’excusant pour les problèmes persistants avec GTA: The Trilogy – The Definitive Edition et promettant que d’autres mises à jour sont à venir pour améliorer l’expérience pour tout le monde. Rockstar a également annoncé qu’il rétablirait les versions originales de GTA III, Vice City et San Andreas sur le Rockstar Store dans un bundle « sous peu ».

DeVante parle également du fait que Microsoft retarde apparemment la campagne coopérative de Halo Infinite étant donné que la date de début de la saison 2 arrive maintenant plus tard que prévu. Forge devait être lancé après la saison 2, il semble donc également être déplacé à une date ultérieure. Staten a déclaré que 343 ferait des annonces en janvier au sujet de la saison 2, ainsi que de ses plans pour la campagne coopérative et Forge.

Plus tard dans la vidéo, Microsoft a annoncé que Forza Horizon 5 avait connu la « première semaine la plus importante » de l’histoire de la Xbox, atteignant plus de 10 millions de joueurs pendant cette période.