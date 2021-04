Obtenez Hulu gratuitement lorsque vous vous inscrivez à ESPN Plus et Disney Plus

Les services de streaming ont permis à beaucoup d’entre nous de continuer au cours de l’année dernière, mais les coûts d’abonnement séparés peuvent augmenter. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir Disney Plus, ESPN Plus et Hulu pour 13,99 $ par mois.

Disney Plus à lui seul coûte généralement 7,99 $ par mois, tandis que les deux autres coûtent 5,99 $ chacun.Par conséquent, en profitant de cette offre, vous êtes efficace pour obtenir gratuitement ESPN Plus ou Hulu.

Vous savez probablement ce que vous obtenez avec un abonnement Disney Plus ou Hulu – plus de films et de séries que vous ne pouvez secouer un bâton. sur Disney Plus seul, vous obtenez des tonnes de contenu de marques telles que Pixar, Marvel Studios, National Geographic et l’univers Star Wars. Seul le catalogue arrière des Simpsons pourrait vous permettre de continuer pendant un certain temps. Hulu ajoute environ 2500 films et des milliers d’émissions de télévision supplémentaires.

Si vous n’êtes pas aussi conscient d’ESPN Plus, c’est un complément parfait aux chaînes ESPN existantes, avec une multitude de contenus et de fonctionnalités exclusifs pour les fanatiques de sport. C’est particulièrement utile si vous aimez le football ou l’UFC, mais vous trouverez également des événements de tennis majeurs tels que le Grand Chelem, l’US Open et l’Open d’Australie, ainsi que de nombreux événements de golf, de rugby, de cricket et de boxe.

