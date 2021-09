Obtenez jusqu’à 3 000 $ dans ces États – .

Le gouvernement fédéral a envoyé des milliards de dollars en paiements de relance aux Américains cette année. Zut, rien que ce mois-ci, même, grâce aux nouveaux paiements de crédit d’impôt pour enfants du 15 septembre qui ont totalisé environ 15 milliards de dollars. Pendant ce temps, la même chose se produit également au niveau de l’État, d’une manière qu’il est facile d’ignorer car tout le monde se demande si un quatrième contrôle de relance viendra bientôt de l’Oncle Sam.

Au moins 10 États, pour être plus précis, ont déjà commencé ou enverront bientôt de nouveaux paiements de relance à différentes données démographiques et pour différentes raisons. Mais tous servent de complément au financement qui émane du gouvernement fédéral.

Sortie du quatrième contrôle de relance

En Californie, par exemple, l’État a commencé à envoyer davantage de chèques Golden State Stimulus pour 600 $. Les ménages bénéficiaires doivent gagner entre 30 000 $ et 75 000 $ pour obtenir les chèques, et les ménages avec enfants peuvent obtenir 500 $ supplémentaires. Ces chèques font partie d’une initiative d’aide globale de 100 milliards de dollars. Celui que le bureau du gouverneur Gavin Newsom a qualifié de “le plus grand remboursement d’impôts de l’État” dans l’histoire du pays.

Le premier tour des chèques comprenait quelque 600 000 et a été remis aux résidents californiens éligibles à la fin du mois d’août. Un deuxième lot a envoyé des chèques ce mois-ci à environ 2 millions de résidents californiens. Et selon les responsables californiens, ils sortent toutes les deux semaines. Pendant ce temps, il existe d’autres États comme le Michigan, qui ont envoyé des paiements allant jusqu’à 3 000 $ aux enseignants qui ont travaillé à l’école cette année. D’autres enseignants et membres du personnel de soutien ont reçu 500 $.

Et en parlant d’enseignants et de la réception d’un quatrième chèque de relance, le Tennessee et la Géorgie ont également décidé d’envoyer 1 000 $ aux enseignants et administrateurs à temps plein, et 500 $ aux enseignants à temps partiel.

Ailleurs aux États-Unis

Le Vermont, quant à lui, a déclaré qu’il couvrirait les frais de réinstallation des travailleurs de première ligne qui choisissent de déménager dans l’État avec des subventions de remboursement. Cela inclut des personnes comme les infirmières et les concierges. Pendant leur séjour au Nouveau-Mexique, 5 millions de dollars sont distribués aux résidents qui, pour une raison quelconque, n’étaient pas éligibles aux trois contrôles de relance précédents du gouvernement fédéral. Et puis il y a le Missouri, qui a affecté des fonds supplémentaires aux agents des services correctionnels de l’État. L’État a augmenté leurs salaires en juillet d’environ 250 $ par période de paie.

En ce qui concerne ce que font les autres États :

Le Maryland a choisi d’envoyer 500 $ aux familles et 300 $ aux particuliers, qui ont demandé le crédit d’impôt sur le revenu gagné. La Floride, comme quelques autres États mentionnés ci-dessus, a également décidé d’envoyer des primes de 1 000 $ aux enseignants et aux administrateurs. Et à la fin de l’année dernière, le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a prolongé son décret qui fournit des chèques uniques de 375 $ aux personnes qui ont obtenu au moins un chèque de chômage dans l’État l’année dernière.