Obtenez jusqu’à 40 £ de remboursement en CASH si votre premier pari perd à Royal Ascot

Les parieurs peuvent récupérer jusqu’à 40 £ en CASH si leur premier pari perd à Royal Ascot avec l’inscription spéciale de BetVictor.

Pas de trucs. Pas de prise. Si vous êtes un nouveau client BetVictor alors TOI pouvez activer cette offre et obtenir un pari totalement sans risque sur la course de votre choix.

Offre BetVictory : obtenez jusqu’à 40 £ de remboursement sous forme de CASH si votre premier pari est perdant

Comment réclamer..

Enregistrez un nouveau compte et déposez un minimum de 5 £ – Aucun code promotionnel requis Inscrivez-vous à cette promotion via l’onglet OFFRES sur le site Web de BetVictor Placez jusqu’à 40 £ sur n’importe quel cheval à Royal Ascot N’oubliez pas que votre premier pari unique est placé après avoir opté in se qualifiera Si vous gagnez, super, BetVictor vous paiera en tant que gagnant – comme d’habitude Si vous perdez, ne vous inquiétez pas, BetVictor vous remboursera votre pari en CASH jusqu’à 40 £ Cette offre expire à 18h10 le samedi juin 19

Le Greatest Show on Turf revient pour un festival bien rempli de cinq jours.

12 000 spectateurs seront autorisés à franchir les tourniquets quotidiennement alors que Royal Ascot débutera mardi après-midi.

C’est le plus grand festival de courses de plat de l’année et VOUS pouvez participer à l’action avec le spécial d’inscription unique de BetVictor.

Vous pouvez décider de déposer 40 £ et de miser 40 £ à votre guise pour gagner l’une des 35 courses qui se déroulent cette semaine.

Si vous avez soutenu un gagnant, tant mieux, vous recevrez vos gains normalement.

Mais si votre premier pari est perdant, ne vous inquiétez pas, BetVictor vous remboursera la totalité de votre mise en CASH !

Vous pouvez décider de retirer cet argent sur votre compte bancaire ou de continuer à l’utiliser pour l’une des courses restantes.

Simon Jordan révèle qu’il a déjà parié 50 000 £ sur un cheval pour gagner un million de livres à Ascot, et qu’il a terminé 22e sur 30 !