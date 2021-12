Obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement AS CASH pour le choc de Premier League avec Betfair

Watford accueille Chelsea, leader de la ligue, à Vicarage Road mercredi soir.

L’équipe de Thomas Tuchel est en feu en ce moment mais a été tenue à un match nul à domicile contre Manchester United ce week-end.

Claudio Ranieri a du pain sur la planche pour lui et son équipe de Watford alors qu’ils affrontent Chelsea

Chelsea n’a concédé que cinq buts en Premier League jusqu’à présent cette saison et occupe la tête du classement avec un point d’avance sur les champions en titre Manchester City.

L’histoire n’est pas du côté de Watford car ils ont perdu sept de leurs huit derniers matches, concédant en moyenne 2,6 buts par match.

Chelsea a également été impitoyable devant le but cette saison, car Reece James est devenu son meilleur buteur.

Plus de buts sont prévus car les Hornets sont sans cage inviolée en 23 matches de championnat, le plus grand nombre de toutes les équipes, et devront consolider leur défense pour garder l’attaque brutale des Blues à distance.

Nous soutenons Chelsea pour gagner, plus de 3,5 buts, Romelu Lukaku pour marquer et les deux équipes pour marquer – Non à 10,68/1.

