Obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement AS CASH sur la demi-finale de la Coupe Carabao avec l’offre spéciale nouveau client de Betfair

Les matchs aller des demi-finales de la Coupe Carabao débutent ce soir de la semaine avec Arsenal accueillant Liverpool aux Emirats jeudi.

Mikel Arteta et Jurgen Klopp s’affronteront à nouveau cette saison avec une égalité cruciale dans les quatre derniers de la coupe car les deux clubs sont si proches d’un autre trophée.

Mikel Arteta et Jurgen Klopp ont tous deux raté leurs matchs d’équipe le week-end dernier après des tests positifs de Covid-19

Liverpool est actuellement bien en avance sur Arsenal dans le classement avec sept points actuellement, mais entrer dans des matchs de coupe qui signifie très peu avec tout ce qui est en jeu.

Cela étant dit, Liverpool n’a pas gagné lors de ses trois derniers matches de championnat, faisant match nul 2-2 contre Tottenham et Chelsea de chaque côté de leur défaite contre Leicester City.

Ils espèrent sortir de cette mauvaise forme derrière eux avec une victoire sur les Gunners, mais sont privés de joueurs clés qui sont allés en mission internationale à la CAN.

Arsenal est également sans Pierre-Emerick Aubameyang, mais était également sans lui fin décembre, où ils ont quand même marqué cinq contre Norwich City.

Il s’agit également du 13e match de Coupe de la Ligue entre Arsenal et Liverpool, chaque équipe gagnant/progressant six fois chacune lors des 12 précédentes. C’est le match le plus joué de l’histoire de la compétition.

Nous soutenons : Arsenal gagnera moins de 2,5 buts à 3,83/1 sur Betfair.

