Obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement AS CASH sur le choc de la Coupe Carabao avec l’offre spéciale nouveau client de Betfair

Sunderland se rendra à Arsenal pour son affrontement en quart de finale de la Coupe EFL ce soir au stade Emirates.

Les Gunners sont invaincus contre le club de League One lors de leurs 11 dernières rencontres, mais auront encore du mal compte tenu de l’enjeu.

Ross Stewart est le meilleur buteur de Sunderland jusqu’à présent ce trimestre

Il s’agira également d’un match à élimination directe, car les matchs aller et retour n’entreront en jeu que pour les demi-finales de la compétition qui débuteront juste après le Nouvel An.

Sunderland est cependant sur une énorme séquence d’invincibilité dans la compétition et n’a pas perdu de match depuis 2018, ne perdant qu’aux tirs au but au cours des deux dernières saisons.

Ils en ont remporté six et ont fait match nul trois sur les neuf derniers matches, ce qui s’avère une équipe difficile à battre dans la coupe.

L’équipe de League One est fermement en lice pour faire pression pour la promotion cette année également, elle occupe la troisième place avant ce match et est invaincue lors des six derniers de la ligue.

Pendant ce temps, Arsenal se battra pour sa troisième victoire consécutive après avoir battu Leeds, Southampton et West Ham auparavant.

Emile Smith Rowe en a marqué trois lors de ses trois dernières apparitions, ce qui ne monte qu’à 105 minutes !

