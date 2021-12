Obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement AS CASH sur le choc de la Ligue des champions avec l’offre spéciale nouveau client de Betfair

Manchester United accueille les Young Boys mercredi soir à Old Trafford lors de leur dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Les Red Devils ont assuré la première place du Groupe F avec une victoire contre Villarreal la dernière fois sous la direction de Michael Carrick, mais maintenant Ralf Rangnick est au volant.

Le mandat de Rangnick à Old Trafford a pris un bon départ

Manchester United est en tête du groupe mais n’a que trois points d’avance, ce qui signifie qu’un match nul serait suffisant pour garantir qu’ils accèdent aux huitièmes de finale en tête du groupe F.

Une victoire de Villarreal et une défaite de United signifieraient que les Red Devils redescendraient en deuxième position et affronteraient une opposition plus dure des autres groupes, qui ont terminé premiers.

L’Atalanta affronte Villarreal lors de son dernier match et sera à tous les coups pour une victoire pour la dernière position à élimination directe du tableau.

Les Young Boys sont en bas du groupe après avoir gagné une seule fois dans la compétition – contre United d’Ole Gunnar Solskjaer plus tôt dans l’année.

Ils ont obtenu un retour choc et un vainqueur à la 95e minute contre United en septembre, mais font maintenant face à une équipe différente sous Rangnick.

Cristiano Ronaldo a été impliqué à maintes reprises pour United dans cette compétition et pourrait être reposé mercredi soir en raison du programme chargé ce mois-ci.

Mason Greenwood pourrait être l’un de ces joueurs qui fait à nouveau partie de la formation de départ pour obtenir plus de temps de jeu après avoir impressionné le nouveau patron cette semaine.

