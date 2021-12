Obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement AS CASH sur le choc de la Ligue des champions avec l’offre spéciale nouveau client de Betfair

Chelsea se dirige vers un match froid en Russie lors de son dernier match de groupe de la Ligue des champions avec le Zenit St Petersburg mercredi soir.

Les Blues avaient connu une belle course mais ont perdu ce week-end contre West Ham dans un thriller de cinq buts et font maintenant face à une soirée difficile contre le Zenit dans la compétition européenne.

GETTY

Thomas Tuchel aura des décisions difficiles alors que son équipe est frappée par Covid

BETFAIR – REMBOURSEMENT EN ESPÈCES JUSQU’À 50 £*

Chelsea est un peu gêné par de nombreux joueurs de l’équipe première qui contractent Covid et est donc exclu pour ce grand match.

Thomas Tuchel sera sans Ben Chilwell, N’Golo Kante, Jorginho, Mateo Kovacic et Trevoh Chalobah demain soir.

Les Bleus sont à égalité de points avec la Juventus dans le groupe H et les deux sont loin du Zenit en troisième qui n’a atteint que quatre points jusqu’à présent.

La Juventus et Chelsea voudront cependant gagner le groupe et faire face à un parcours potentiellement plus doux pour le prochain tour de la Ligue des champions lors des huitièmes de finale.

Romelu Lukaku est récemment revenu dans l’équipe après une blessure, mais est lentement réintroduit et ce soir pourrait s’avérer l’occasion idéale pour plus de temps de jeu.

Reece James, le meilleur buteur de Chelsea, devrait également être à nouveau dans l’équipe et renforcer l’équipe frappée par les Blues Covid.

Nous soutenons Romelu Lukaku pour marquer deux ou plus à 4/1.

Les nouveaux clients Betfair peuvent utiliser 10 £ de leur offre de remise en argent de 50 £ avec notre pourboire – et en cas de succès, vous gagnerez 50,00 £!

Ouvrez votre nouveau compte en utilisant le code promo ZSKAKE.

Paris spécial – Obtenez Divock Origi pour marquer deux ou plus à 16/1

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Conditions générales : placez 5 paris sportifs de 10 £ sur le football et récupérez de l’argent en espèces en cas de perte. Le remboursement maximum par pari éligible est de 10 £, x5 remboursements disponibles. Des restrictions de paiement s’appliquent. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.

APERÇU DE L’UCL

Man United v Young Boys: obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement AS CASH lors d’un affrontement avec Betfair

MAGIE DE LA COUPE

Gagnant de la FA Cup Cotes et offres spéciales d’inscription: les favoris de Man City pour soulever la coupe

DÉCIDEUR DU TITRE

Cotes du championnat de F1 : Lewis Hamilton a 65% de chances de gagner à Abu Dhabi

SPÉCIAL TALKSPORT EDGE

AC Milan vs Liverpool: Obtenez Divock Origi pour marquer deux ou plus à 16/1

Quelle année

Cotes SPOTY: Emma Raducanu devrait battre Tyson Fury après les exploits de l’US Open

BONUS PREM

Obtenez 50 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous pariez 10 £ sur le football de la Ligue Europa avec Sky Bet